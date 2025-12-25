Celine Dion devine Grinch pentru Crăciun. O parodie amuzantă de Sărbători

Cântăreața Celine Dion a stârnit atenția fanilor săi după ce a publicat, miercuri, un videoclip pe Instagram în care apare într-o ipostază neobișnuită, inspirată de personajul Grinch.

În clip, Dion poartă un costum verde strălucitor și un machiaj detaliat, reinterpretând într-o manieră umoristică monologul celebru al personajului din filmul „How the Grinch Stole Christmas” (2000), cu Jim Carrey în rol principal.

Videoclipul începe cu Celine Dion cântând refrenul piesei „All by Myself”, înainte de a trece la o scenă amuzantă în care descrie programul său zilnic într-un mod exagerat și comic:

„Ce tupeu au acei Cine, să mă invite acolo în aşa scurt timp. Chiar dacă aş vrea să merg, programul meu nu mi-ar permite!”, spune Dion, ținând în brațe un cățeluș care poartă coarne, amintind de câinele lui Grinch, Max.

Artista continuă să enumere activitățile sale fictive, alternând umorul cu referințe la cariera sa:

„4:00 - exerciţii vocale. 4:30 - trezesc copiii. 5:00 - rezolv problema foametei în lume. Să nu spui nimănui. 5:30 - jazzercize. 6:30 - cină cu mine. Nu pot să anulez din nou! 7:00 - mă lupt cu ideile mele creative”, spune Dion în clip.

Ea subliniază, totodată, programul încărcat și adaptările pe care le face pentru a-și gestiona timpul:

„Sunt ocupată! Desigur, dacă îmi amân ideile creative până la ora 9:00, voi avea încă timp să stau în pat şi să mă uit la videoclipuri pe TikTok la nesfârşit. Sau pot pur şi simplu să le urez tuturor Crăciun fericit şi un An Nou fericit... plictisitor!”

Videoclipul se încheie cu Dion reluând refrenul piesei „All by Myself”, amintind de începuturile sale în muzică: „Când eram tânără, nu aveam nevoie de nimeni”.

Piesa „All by Myself” a fost lansată inițial de cantautorul Eric Carmen în 1975 și a ajuns pe locul 2 în Billboard Hot 100. Celine Dion a lansat propria versiune a baladei ca single înainte de albumul său din 1996, „Falling into You”.

De atunci, cântecul a rămas unul dintre cele mai mari hituri ale artistei în Statele Unite, contribuind la recunoașterea sa internațională.

Prin acest videoclip, Dion reușește să combine muzica cu umorul și elementele de sezon, oferind fanilor o versiune creativă și inedită a personajului Grinch, adaptată stilului său personal.