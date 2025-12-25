25 decembrie. Stenograma completă a procesului soților Ceaușescu. Acuzațiile, apărarea și sentința

25 decembrie 1989, transcriptul ședinței Tribunalului Militar Excepțional. Locația: UM 01417 Târgoviște. Data și ora: 25 decembrie 1989, ora 13:20.

Pe lângă președintele completului, colonelul de justiție Gică Popa, și judecătorul Ioan Nistor, la masa tribunalului au stat așa-zișii asistenți populari. Aceștia erau ofițeri selectați pentru a oferi procesului o aparență de reprezentativitate socială și militară. Aceștia au fost căpitanul Corneliu Sorescu, locotenent-majorul Daniel Candrea și locotenent-majorul Ion Zamfir. Rolul lor a fost în mare parte decorativ, limitându-se la semnarea sentinței de condamnare la moarte la finalul deliberării.

Grefierul ședinței a fost Jan Tănase, cel care a consemnat, în condiții de stres extrem, desfășurarea dialogului din proces dintre acuzare și inculpați.

Un rol esențial l-au jucat „observatorii” trimiși direct de la București de către Consiliul Frontului Salvării Naționale (CFSN). Penru a finaliza lovitura de stat...

Aceștia aveau misiunea de a supraveghea desfășurarea procesului și de a garanta că decizia luată anterior în sediul MApN va fi dusă la îndeplinire. Printre aceștia s-au numărat Gelu Voican Voiculescu, cel care a și organizat ulterior înhumarea soților Ceaușescu sub nume false, și Virgil Măgureanu, viitorul director al Serviciului Român de Informații.

Prezența lor în sală a asigurat legătura directă între decizia politică și actul de execuție militară.

Generalul Victor Atanasie Stănculescu a fost figura centrală din spatele organizării logistice a întregului eveniment. El a fost cel care a sosit de la București cu elicopterele, aducând cu el completul de judecată, avocații și echipa de parașutiști.

Stănculescu nu a stat la masa judecății, dar a supravegheat totul din umbră, fiind cel care a selectat inclusiv locul execuției și militarii care urmau să tragă.

Din partea garnizoanei locale, au participat comandantul unității, colonelul Andrei Kemenici, și locțiitorul său, maiorul Ion Mareș, aceștia fiind responsabili de paza și siguranța inculpaților pe parcursul celor trei zile de detenție anterioare procesului.

Completul de judecată: Judecător Gică Popa (Președinte)

Procuror: Dan Voinea

Inculpați: Nicolae Ceaușescu și Elena Ceaușescu

O VOCE: Un pahar cu apă!

JUDECĂTORUL: Vă rog să luați loc. Suntem în fața unui Tribunal al Poporului.

NICOLAE CEAUȘESCU: Nu recunosc niciun tribunal în afară de Marea Adunare Națională.

JUDECĂTORUL: Marea Adunare Națională s-a desființat. Noul organ al puterii este altul.

NICOLAE CEAUȘESCU: Lovitura de stat nu poate fi recunoscută.

JUDECĂTORUL: Noi judecăm după noua lege adoptată de către Consiliul Frontului Salvării Naționale. Te rog să te ridici în picioare, inculpat.

NICOLAE CEAUȘESCU: Citiți Constituția țării.

JUDECĂTORUL: Am citit-o, o cunoaștem și nu este cazul să dai dumneata indicații să citim Constituția țării. O știm mai bine decât dumneata, care n-ai respectat-o.

NICOLAE CEAUȘESCU: Nu voi răspunde la nicio întrebare.

AVOCATUL TEODORESCU: Sunt avocatul Teodorescu Nicolae, din Baroul București, și avocatul Lucescu Constantin, din Baroul București. Noi suntem aceia care urmează să le asigurăm apărarea celor doi inculpați ce compar în fața Tribunalului Militar Teritorial. Vă rog să-mi dați aprobarea să iau legătura cu cei doi.

JUDECĂTORUL: Poftim, două minute.

AVOCATUL TEODORESCU: Domnule Ceaușescu, este șansa de a spune ce v-a îndemnat să faceți; este un tribunal legal constituit. Organismul pe care dumneavoastră îl invocați a fost desființat prin forța poporului, prin voința poporului român. Dacă înțelegeți, vă rugăm să ne spuneți: cu ce înțelegeți să vă faceți această apărare? Este o obligație morală față de dumneavoastră. Vă rugăm să vă ridicați în picioare, indiferent dacă sunteți de acord sau nu, pentru că acesta este totuși un tribunal legal constituit.

(Avocatul Teodorescu Nicolae poartă o discuție cu Nicolae Ceaușescu, dar aceasta nu se înțelege clar pe înregistrare)

NICOLAE CEAUȘESCU: Nu dau socoteală decât în fața Marii Adunări Naționale. Nu recunosc tribunalul.

JUDECĂTORUL: Domnule avocat, vă rog să luați loc.

AVOCATUL TEODORESCU: Vă mulțumesc.

JUDECĂTORUL: Inculpatul a refuzat, timp de 25 de ani, să poarte un dialog cu poporul, deși a vorbit în numele poporului, ca „fiul cel mai iubit al poporului”. În derizoriu, și-a bătut joc de acest popor. Nici astăzi nu vrea să coopereze cu tribunalul. Se cunosc datele: zilele de sărbătoare erau adevărate festinuri în care acest inculpat și această inculpată își aduceau în jurul lor camarila; cu cele mai luxoase toalete, care nu existau nici la regii lumii, nu era atâta fast. Iar poporului îi dădea 200 de grame de salam pe zi, pe buletin. Genocidul pe care l-au făcut acești doi inculpați jefuind poporul... își aroga dreptul de a vorbi în numele poporului și nici astăzi nu vrea să vorbească. Este laș și la propriu, și la figurat. Avem datele cunoscute, atât ale dânsei, cât și ale dânsului. Vă rog, reprezentantul Procuraturii, îi dau cuvântul pentru a susține actul de acuzare.

PROCURORUL VOINEA: Domnule președinte și onorată instanță, avem de judecat astăzi pe inculpații Ceaușescu Nicolae și Ceaușescu Elena, care se fac vinovați de grave crime îndreptate împotriva poporului român. Cei doi inculpați au săvârșit fapte incompatibile cu demnitatea umană și cu principiile justiției sociale, acționând discreționar, despotic și criminal, în mod deliberat, pentru a distruge poporul român în numele căruia s-au erijat drept conducători. Pentru crimele grave săvârșite, victimele nevinovate ale acestor doi tirani vă solicită:

Domnule președinte și onorată instanță, vă cer condamnarea acestora la moarte pentru săvârșirea următoarelor fapte penale:

Infracțiunea de genocid, prevăzută de articolul 357, aliniatul 1, Cod Penal, litera c;

Subminarea puterii de stat, prevăzută de a12rticolul 162, Cod Penal, pentru organizarea de acțiuni armate de natură să slăbească puterea de stat;

Infracțiunea de acte de diversiune, prevăzută de articolul 163, Cod Penal, pentru distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuințare, în întregime sau în parte, a instalațiilor industriale sau a altor bunuri de natură să aducă atingere securității statului; Subminarea economiei naționale, prevăzută de articolul 165, Cod Penal.

JUDECĂTORUL: Ai auzit, inculpat Nicolae Ceaușescu? Tribunalul îți cere să te ridici în picioare. Ai auzit care sunt învinuirile care ți se aduc?

NICOLAE CEAUȘESCU: Nu răspund decât în fața Marii Adunări Naționale. Puteți face orice mascaradă, nu recunosc!

JUDECĂTORUL: Mascarada ai făcut-o dumneata18 timp de 25 de ani. Asta este mascarada pe care ai făcut-o și ai dus țara în pragul prăpastiei.

NICOLAE CEAUȘESCU: Tot ceea ce s-a spus e fals... sunt peste 3,5 milioane de apartamente etc.

JUDECĂTORUL: E fals? Da. Nu recunoaște învinuirile ce i se aduc.

NICOLAE CEAUȘESCU: Nu, n-am spus nimic. N-am dat nicio declarație. Nu mai răspund niciun cuvânt decât în fața Marii Adunări Naționale.

JUDECĂTORUL: „Nu recunosc învinuirile ce mi se aduc”. Vă rog să semnați.

NICOLAE CEAUȘESCU: Nu voi semna nimic!

JUDECĂTORUL: Situația se cunoaște; situația dezastruoasă a țării nu o cunoaștem numai noi, ci fiecare om cinstit din această țară, care a mocnit până în ziua de 22 decembrie 1989, când au apărut zorii libertății. Cunoaștem situația cu toții: lipsa de medicamente care, din ordinul dumitale, a făcut să moară oameni, să moară copii în spitale fără hrană, fără căldură, fără lumină. Nu te-ai gândit la acest lucru? Din ordinul cui s-a făcut genocidul de la Timișoara? Inculpatul refuză să răspundă.

NICOLAE CEAUȘESCU: Răspund în fața Marii Adunări Naționale.

JUDECĂTORUL: Lasă placa asta veche. Am auzit-o și știm încăpățânarea de care ai dat dovadă până în prezent.

NICOLAE CEAUȘESCU: Refuz să răspund la întrebarea cine este autorul genocidului de la Timișoara.

JUDECĂTORUL: Istoria, națiunea a făcut-o, n-ai făcut-o dumneata.

NICOLAE CEAUȘESCU: Pentru istorie, Marea Adunare Națională va afla adevărul, și nu cei care au organizat lovitura de stat!

JUDECĂTORUL: Am organizat lovitura de stat? Ai uzurpat puterea. Răspunzi numai la întrebările pe care ți le pun eu!

NICOLAE CEAUȘESCU: Nu răspund!

JUDECĂTORUL: La București cine a ordonat să se tragă în mulțime, în tineri? Nu cunoașteți situația de la București? S-a tras în Piața Palatului în mulțime, ești străin de acest lucru? Și acum continuă să se tragă în oameni nevinovați, în bătrâni, în copii, de către niște fanatici. Cine sunt acești fanatici? Cine i-a plătit?

NICOLAE CEAUȘESCU: Nu s-a tras în Piața Palatului în nimeni, dimpotrivă, au fost ordine clare să nu se tragă.

JUDECĂTORUL: Din partea cui? Ai dat dumneata ordin să nu se tragă?

NICOLAE CEAUȘESCU: Da. Eu am dat ordin să nu se tragă, inclusiv la televiziune, inclusiv la teleconferința care este înregistrată.

JUDECĂTORUL: Consemnați, vă rog.

NICOLAE CEAUȘESCU: Nu. Nu recunosc decât în fața Marii Adunări Naționale. Tot ceea ce s-a spus sunt falsuri, provocări.

JUDECĂTORUL: 64.000 de victime sunt astăzi ca urmare a dispozițiilor date de dumneata în toate orașele, în toate municipiile țării. S-au construit cu sudoarea poporului îndobitocit, sleit. Toți oamenii de cultură, toate inteligențele le-ai persecutat... Aveți de pus întrebări?

PROCURORUL VOINEA: Domnule președinte, să ne spună inculpatul cine sunt mercenarii străini care și la ora aceasta trag în populație, cine i-a adus și cine îi plătește?

NICOLAE CEAUȘESCU: O altă provocare. Nu răspund decât în fața Marii Adunări Naționale.

JUDECĂTORUL: (Către Elena Ceaușescu) Dânsa este vorbăreață, dar am văzut-o de mai multe ori că nu mai citea. Savantul, inginerul, academicianul care nu știa să citească. Analfabeta ajunsese academician.

ELENA CEAUȘESCU: O să te audă intelectualii din țara asta și toți colegii mei! O să te audă!

NICOLAE CEAUȘESCU: În fața loviturii de stat nu răspund celor care au chemat armatele străine în țară!

JUDECĂTORUL: Marea Adunare Națională de care vorbești a fost dizolvată. Avem alt organ al puterii, Consiliul Frontului Salvării Naționale, legal constituit și recunoscut pe plan mondial.

NICOLAE CEAUȘESCU: Nu recunosc pe nimeni și de aceea poporul luptă în țară până la eliminarea acestei bande de trădători, care sunt în legătură cu străinătatea și au organizat lovitura de stat!

JUDECĂTORUL: Pentru cine luptă poporul? Luptă împotriva lui?

NICOLAE CEAUȘESCU: Pentru existența sa, pentru independență și suveranitate, pentru integritatea României.

AVOCATUL TEODORESCU: Vă rog să întrebați pe inculpatul Ceaușescu Nicolae dacă are cunoștință de faptul că a fost destituit din funcția sa de președinte al României.

NICOLAE CEAUȘESCU: Sunt președintele României și comandantul suprem al Armatei!

JUDECĂTORUL: De ce, inculpat, ai luat măsura aceasta să umilești poporul, să-l aduci în halul de umilință în care l-ai adus? De ce ai exportat produsele pentru care munceau țăranii? Veneau țăranii de la Caracal la București să cumpere pâine, pe ger, pe frig... De ce ai înfometat acest popor?

NICOLAE CEAUȘESCU: Vă spun ca simpli cetățeni că pentru prima dată cooperatorii au primit câte 200 kg de grâu pe persoană și mai aveau dreptul să mai primească.

JUDECĂTORUL: Primeau, primeau... Și atunci de ce veneau țăranii să ia pâine de la București?

NICOLAE CEAUȘESCU: Aproape în toate comunele s-au făcut brutării. Asta nu recunoașteți?

JUDECĂTORUL: Am văzut la televizor vila fiicei dumitale, avea un cântar de aur pe care își cântărea carnea adusă din străinătate. Carnea de aici nu era bună?

ELENA CEAUȘESCU: Extraordinar, de unde scoateți atâtea scorneli! Stă într-un apartament ca fiecare cetățean. N-are vilă, n-avem... nimeni! Sunt ale țării.

PROCURORUL VOINEA: Domnule Președinte, am o întrebare: să ne spună inculpatul despre contul de 400 de milioane de dolari din Elveția. Pe numele cui este?

AMBII INCULPAȚI: Ce cont?

ELENA CEAUȘESCU: Să se facă dovada! (Bate cu palma în masă)

NICOLAE CEAUȘESCU: Nu există niciun cont al nimănui. Ca cetățean vă spun: nu am avut și nu am cont în nicio țară, în nicio valută.

PROCURORUL VOINEA: Domnule președinte, dacă acest inculpat paranoic nu are niciun cont, să încheiem și noi conturile cu el.

ELENA CEAUȘESCU: (Către procuror) Te voi trimite în judecată pentru insultă! Să vă judece adevărata judecată în rândul muncitorilor.

JUDECĂTORUL: Dumneata, Elena Ceaușescu, în calitatea de prim-viceprim-ministru, trebuia să fii la curent. Cine a dat dispoziții să se tragă în mulțimea de la Timișoara?

ELENA CEAUȘESCU: Nu răspund la nicio întrebare.

NICOLAE CEAUȘESCU: Ordinul de a trage nu-l dă Guvernul. Armata nu este în subordine.

JUDECĂTORUL: Dar la București, în tinerii peste care au trecut tanchetele, cine a tras? Tot teroriștii?

ELENA CEAUȘESCU: Teroriștii... se spunea aici că sunt ai Securității.

JUDECĂTORUL: Spune, în ce împrejurări a murit generalul Milea? De ce l-ai făcut trădător?

NICOLAE CEAUȘESCU: Trădătorul Milea... am constatat că n-a aplicat ordinele stabilite, ca unitățile militare să-și facă datoria. S-a împușcat singur.

AVOCATUL TEODORESCU: Vă rog să întrebați pe inculpata Elena Ceaușescu dacă a fost sau este bolnavă psihic. Este în favoarea dumneavoastră; dacă sunteți iresponsabili, este o altă apărare.

ELENA CEAUȘESCU: Ce provocare ordinară! Se poate să spui așa ceva?

JUDECĂTORUL: Tribunalul consideră cercetarea judecătorească terminată. Domnule procuror, aveți cuvântul.

PROCURORUL VOINEA: Având în vedere atrocitățile săvârșite, solicităm condamnarea celor doi inculpați la pedeapsa cu moartea și confiscarea totală a averii.

AVOCATUL TEODORESCU: Deși inculpații au o poziție obstrucționistă, noi le asigurăm apărarea. Constatăm că sunt îndeplinite formele procedurale. Inculpații au acționat ca iresponsabili, dar cu deplin discernământ. Solicităm ca hotărârea să nu aibă caracter de vendetă, ci să fie una în numele legii.

AVOCATUL LUCESCU: Este greu să pui concluzii împotriva unor oameni care nu vor să recunoască genocidul. Cea mai mare pedeapsă ar fi să trăiască în condițiile pe care ni le-au creat nouă. Însă, având în vedere crimele comise, vă lăsăm pe dumneavoastră să decideți.

JUDECĂTORUL: Inculpat Nicolae Ceaușescu, ultimul cuvânt.

NICOLAE CEAUȘESCU: Sunt președintele României și comandant suprem. Voi răspunde doar în fața Marii Adunări Naționale. Totul este o minciună a celor care au dat lovitura de stat.

JUDECĂTORUL: Tribunalul se retrage pentru deliberare!

JUDECĂTORUL GICĂ POPA: Ridicați-vă în picioare! Tribunalul, în numele legii și al poporului, deliberând în secret, condamnă în unanimitate de voturi pe inculpații Ceaușescu Nicolae și Ceaușescu Elena la pedeapsa capitală și confiscarea totală a averii. Sentința este definitivă.

NICOLAE CEAUȘESCU: Cine a dat lovitura de stat poate să împuște pe oricine! România va trăi în veci de veci! „Mai bine-n luptă cu gloria deplină, decât să fii sclav încă pe vechiul pământ”... Ce nedreptate!

ELENA CEAUȘESCU: Trădările vin de lângă tine... Nu ne legați! Împreună am luptat, să murim împreună! Nu puneți mâna pe noi! Vă e frică de popor! Nu ne rupeți mâinile, măi copii! V-am crescut ca o mamă!

UN MILITAR: Jumătate din colegii noștri sunt morți din cauza dumneavoastră!

NICOLAE CEAUȘESCU: Nu! Vă minte!

Luni, 25 decembrie 1989, a avut loc procesul lui Nicolae Ceaușescu și al Elenei Ceaușescu în fața Tribunalului Militar Excepțional.

Capete de acuzare:

Genocid (peste 60.000 de victime);

Subminarea puterii de stat;

Acte de diversiune și distrugerea bunurilor obștești;

Subminarea economiei naționale;

Încercarea de a fugi din țară cu fonduri de peste un miliard de dolari.

Inculpații au fost condamnați la moarte și confiscarea averii. Sentința a fost executată.

Cu unanimitate de voturi, condamnă pe inculpații:

CEAUȘESCU NICOLAE și CEAUȘESCU ELENA la pedeapsa capitală și confiscarea totală a averii.

În baza art. 998 Cod Civil, obligă pe inculpați să restituie statului român toate sumele de bani și valorile depuse la bănci străine. Menține măsurile asigurătorii asupra tuturor bunurilor aparținând inculpaților.

Pronunțată astăzi, 25 decembrie 1989, în ședință publică, în Garnizoana Târgoviște.