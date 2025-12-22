Noul film de Crăciun de pe Netflix, lăudat ca fiind la nivelul clasicului „Singur acasă”

Un film de Crăciun lansat recent pe Netflix a atras rapid atenția publicului, fiind descris de mulți spectatori drept o producție „de aur” și comparat cu celebrul „Singur acasă”, informează Express.

Un lungmetraj de Crăciun lansat recent a atras atenția publicului, fiind apreciat pentru faptul că reușește să se ridice la nivelul unor titluri consacrate precum „Elf”, „The Holiday” sau „Home Alone”.

Fie că este vorba despre producții clasice, precum „It’s a Wonderful Life”, „Miracolul de pe strada 34” ori „Crăciun alb”, sau despre filme mai recente, oferta de pelicule festive este generoasă pe Netflix.

Deși apar constant producții noi inspirate de spiritul sărbătorilor, puține dintre ele reușesc să intre în categoria filmelor-cult, revăzute an după an. Totuși, există și excepții. Zoe Sugg, una dintre cele mai cunoscute influencerițe din Marea Britanie, consideră că filmul „That Christmas”, lansat în 2024 merită inclus pe lista tradițională de vizionări de Crăciun.

Cunoscută publicului sub numele de „Zoella”, Zoe Sugg participă în această perioadă la provocarea online „Vlogmas”, un format popular în care creatorii de conținut publică zilnic vloguri pe tot parcursul lunii decembrie, până în ziua de Crăciun. Această inițiativă se bucură anual de un succes considerabil pe YouTube.

Creatoarea de conținut a amintit că filmul „That Christmas”, apărut pe Netflix, a reușit să o cucerească definitiv, ajungând rapid pe lista ei de favorite ale sezonului. „Pentru mine, a fost pur și simplu aur”, a spus ea.

Deși recunoaște că, până în prezent, nimic nu i-a atras atenția în același mod, ea rămâne curioasă să afle ce vizionează alții în această perioadă. „Ce vă face să intrați în spiritul festiv?”, a întrebat ea, invitând publicul să recomande filme sau seriale de Crăciun care chiar merită văzute.

„That Christmas” este un film regizat de Simon Otto, cu un scenariu semnat de celebrul Richard Curtis, alături de Peter Souter, cunoscut pentru munca sa în radio, teatru și televiziune. Lansată pe Netflix, producția spune o poveste caldă și emoționantă, construită din trei povești care se intersectează într-un mic oraș din Suffolk, paralizat de o furtună masivă de zăpadă, chiar înainte de Crăciun.

În centrul acțiunii se află Danny Williams, un băiat timid, nou-venit în oraș, care încearcă să se adapteze după divorțul părinților. Alături de el sunt gemenii Sam și Charlie Beccles, identici ca înfățișare, dar complet diferiți ca personalitate: Sam este sensibil și mereu îngrijorat, în timp ce Charlie este impulsiv și pus pe șotii. Povestea este completată de Bernadette McNutt, o localnică plină de energie, care privește sărbătorile de iarnă într-un mod atipic, dar plin de farmec.

Sugg și-a mărturisit entuziasmul pentru Crăciun și filmele de sezon, recunoscând că revede cu plăcere titluri precum Elf, Home Alone, The Holiday, The Grinch Who Stole Christmas și multe altele. Pasiunea ei pentru atmosfera festivă a stârnit o adevărată dezbatere în secțiunea de comentarii de pe YouTube, unde fanii nu au ezitat să-și împărtășească propriile recomandări de filme de Crăciun.

Printre sugestii s-a numărat și Klaus, lăudat pentru impactul emoțional și animația captivantă: „Nu e nou, dar e atât de bun. Un film de Crăciun emoționant, potrivit atât pentru copii, cât și pentru adulți”, a comentat un utilizator. Altcineva a confirmat: „Klaus este, fără îndoială, unul dintre cele mai bune filme de Crăciun! Uimitor, superb și încântător! Îl recomand cu căldură!”

Alți fani au adus în discuție filme mai recente sau mai puțin cunoscute. „Am văzut recent The Holdovers pentru prima dată și a devenit instantaneu un clasic. Este unul dintre acele filme care vor rămâne nostalgice în anii următori, la fel ca Home Alone. De asemenea, recomand „It’s a Wonderful Life”, dacă nu l-ați văzut deja”, a scris un comentator.