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Dunărea rămâne sub media sezonieră, deși debitul este în creștere la intrarea în țară. Ce valori indică prognoza hidrologică

Dunărea rămâne sub media sezonieră, deși debitul este în creștere la intrarea în țară. Ce valori indică prognoza hidrologicăSursa foto: Facebook/Radu Miruță
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Din cuprinsul articolului

Debitul Dunării la intrarea în țară va crește treptat în următoarele zile, însă nivelul fluviului se va menține mult sub media multianuală a lunii septembrie. La Baziaș, debitul va ajunge la aproximativ 1.550 de metri cubi pe secundă, în timp ce media pentru această perioadă este de 3.800 de metri cubi pe secundă, potrivit prognozei emise de Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA).

Dunărea rămâne sub media sezonieră, deși debitul este în creștere la intrarea în țară

Potrivit prognozei hidrologice, debitul Dunării în secțiunea Baziaș va rămâne staționar în jurul valorii de 1.250 m³/s, după care va începe să crească și va ajunge la aproximativ 1.550 m³/s.

Chiar și după această majorare, debitul fluviului va fi cu mult sub media multianuală a lunii septembrie, estimată la 3.800 m³/s.

Debitele Dunării evoluează diferit în aval de Porțile de Fier

În aval de Porțile de Fier, debitele Dunării vor avea evoluții diferite pe sectoarele monitorizate de hidrologi.

În prima parte a intervalului de prognoză, debitul va scădea ușor. Ulterior, pe sectorul Gruia – Călărași, se estimează o creștere ușoară, în timp ce pe sectorul Cernavodă – Tulcea valorile vor rămâne relativ staționare.

Râurile din estul țării înregistrează creșteri de debite

În ceea ce privește râurile, hidrologii estimează creșteri ale debitelor duminică pe cursurile de apă din jumătatea de est a țării. Evoluția este asociată precipitațiilor prognozate și propagării undelor de viitură.

Pe celelalte râuri din țară, debitele vor fi relativ staționare, după care vor începe să scadă ușor până la sfârșitul intervalului de prognoză.

Ploile pot crește nivelurile unor râuri mici

Precipitațiile sub formă de averse pot produce creșteri ale nivelurilor și debitelor pe unele râuri mici din zonele de deal și de munte.

„Pe toată durata intervalului sunt posibile creşteri de niveluri şi debite pe unele râuri mici din zonele de deal şi de munte, ca urmare a precipitaţiilor prognozate, sub formă de aversă”, precizează hidrologii.

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