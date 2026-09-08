După o nouă noapte de atacuri masive asupra capitalei Kiev, președintele ucrainean Volodimir Zelenski își îndreaptă atenția către sprijinul militar al Statelor Unite. Liderul de la Kiev mizează pe o discuție directă cu președintele american Donald Trump pentru a garanta protecția spațiului aerian în sezonul rece, conform AFP.

Volodimir Zelenski a anunțat intenția de a purta discuții la nivel înalt pentru a asigura livrarea de tehnică militară esențială. Accentul este pus pe interceptoarele capabile să blocheze rachetele balistice lansate de armata rusă.

„Intenţionez să mă întâlnesc cu preşedintele Trump în a doua decadă a acestei luni pentru a ridica această problemă”, a declarat el în mesaje adresate jurnaliştilor.

Întâlnirea este vizată pentru finalul lunii septembrie, context în care Kievul dorește stabilirea unui pachet clar de sprijin pentru apărarea aeriană pe timp de iarnă.

Eforturile diplomatice au inclus recent vizite ale negociatorilor de pace americani Steve Witkoff și Jared Kushner. Aceștia au purtat discuții de lungă durată atât cu Volodimir Zelenski, cât și cu președintele rus Vladimir Putin.

Deși rundele de dialog nu au generat un rezultat decisiv pentru oprirea conflictului ajuns în al cincilea an, liderul ucrainean a evidențiat existența unor propuneri constructive.

„În ceea ce priveşte pachetul de pace despre care a vorbit Kushner şi noile idei – vă pot spune că au existat într-adevăr câteva idei foarte bune şi valoroase”, a spus Zelenski.

Părțile au convenit să analizeze detaliile acestor propuneri în mod privat înainte de a le face publice.

Punctele de vedere ale Ucrainei și Rusiei rămân divergente, în special în ceea ce privește teritoriile din regiunea Donbas. Moscova revendică zonele aflate încă sub control ucrainean, deși nu le-a putut ocupa militar.

În ciuda blocajului prelungit, Kievul apreciază implicarea Washingtonului în deblocarea canalelor diplomatice. În perioada următoare se pregătește o reuniune trilaterală cu participarea reprezentanților din Ucraina, Statele Unite și Uniunea Europeană. Printre posibilele locații gazdă se numără Turcia, Emiratele Arabe Unite sau Elveția.

Agenda viitoarelor convorbiri include siguranța infrastructurii energetice, transporturile de cereale și fluidizarea procesului de schimb de prizonieri.

„Nu trebuie doar să discutăm, ci să obţinem rezultate concrete”, a punctat Zelenski. Ucraina își exprimă disponibilitatea pentru compromisuri diplomatice, menținând în paralel presiunea pentru acelerarea schimburilor de prizonieri de război.