Rusia ar putea recruta încă 300.000 de militari. Zelenski indică momentul ales de Kremlin

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski susține că Rusia ar putea mobiliza aproximativ 300.000 de persoane după alegerile pentru Duma de Stat din septembrie, într-o operațiune care ar evita marile orașe pentru a limita reacțiile negative ale populației. Noii militari ar urma să fie folosiți pentru susținerea ofensivei din Donețk sau pentru crearea unor noi amenințări în alte zone ale frontului.

Sistemul de recrutare pe bază de voluntariat folosit de Rusia întâmpină dificultăți tot mai mari în compensarea pierderilor de pe front.

În același timp, rezultatele mai slabe ale unor ofensive rusești au alimentat speculațiile privind posibilitatea unei noi mobilizări la scară largă.

Zelenski susține că autoritățile ruse ar prefera să aștepte încheierea alegerilor parlamentare înainte de a face un asemenea pas. Potrivit acestuia, scrutinul pentru Duma de Stat este important pentru Kremlin din perspectiva sprijinului de care se bucură regimul condus de Vladimir Putin.

Președintele Ucrainei afirmă că cei aproximativ 300.000 de militari ar urma să se adauge fluxurilor actuale de recruți din armata rusă.

Aceștia ar putea fi folosiți pentru întărirea principalei ofensive din regiunea Donețk.

Una dintre ținte ar fi orașele din așa-numita „centură de fortărețe” din estul Ucrainei.

O altă variantă indicată de Zelenski este folosirea noilor efective pentru crearea unor amenințări în alte sectoare, inclusiv în apropierea graniței de nord a Ucrainei.

De la începutul invaziei pe scară largă asupra Ucrainei, Moscova a apelat o singură dată la o mobilizare forțată amplă.

Măsura a fost luată în toamna anului 2022, într-o perioadă în care contraofensiva ucraineană punea presiune asupra liniilor defensive rusești.

Decizia a provocat atunci plecarea din țară a sute de mii de ruși.

La punctele de frontieră s-au format cozi lungi, în special la granița cu Georgia.

După experiența din 2022, Vladimir Putin a încercat să evite repetarea unei mobilizări forțate de amploare.

O astfel de măsură ar putea afecta imaginea de stabilitate pe care Kremlinul încearcă să o mențină în rândul populației.

În schimb, autoritățile ruse au apelat la bonusuri financiare pentru persoanele care semnează contracte cu armata.

Responsabilitatea îndeplinirii cotelor de recrutare a revenit în mare parte autorităților regionale.