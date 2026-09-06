Din cuprinsul articolului Sabalenka luptă și pentru locul 1 mondial

Aryna Sabalenka, liderul mondial, s-a calificat în sferturile de finală ale US Open 2026 după ce a învins-o în două seturi pe americanca Taylor Townsend, locul 96 WTA, scor 6-4, 6-3. Meciul din optimile turneului de la New York s-a disputat duminică, iar jucătoarea din Belarus a obținut astfel a șasea calificare consecutivă în sferturile competiției.

Townsend a opus o rezistență puternică în fața principalei favorite, însă Aryna Sabalenka a reușit să se impună în două seturi. Americanca a avut momente bune în partidă, inclusiv în setul al doilea, când a condus cu 3-1, dar liderul mondial a revenit și a câștigat cinci dintre următoarele șase game-uri. Partida a durat o oră și 15 minute.

Pentru Sabalenka, calificarea în sferturile de finală reprezintă un nou pas în tentativa de a câștiga pentru al treilea an consecutiv turneul de la New York. Jucătoarea în vârstă de 28 de ani a cucerit trofeul la US Open în 2024 și 2025 și este în cursa pentru al cincilea titlu de Mare Șlem al carierei.

Sabalenka a ajuns astfel la 17 sferturi de finală disputate în turneele de Mare Șlem și continuă seria de prezențe în această fază la US Open, începută în 2021. Victoria cu Townsend a fost, de asemenea, a 17-a consecutivă pentru belarusă la turneul de la Flushing Meadows.

Rezultatele de la US Open au o miză suplimentară pentru Aryna Sabalenka. Lidera clasamentului WTA trebuie să câștige turneul pentru a avea certitudinea că își păstrează poziția de număr 1 mondial, în condițiile în care punctajul obținut la New York este raportat la rezultatul din ediția precedentă.

În sferturile de finală, Sabalenka va întâlni câștigătoarea meciului dintre ucraineanca Marta Kostyuk, locul 11 WTA, și cehoaica Linda Noskova, locul 6 WTA. Partida care va stabili adversara liderului mondial este programată pentru duminică.

Sabalenka a început apărarea trofeului de la New York cu o victorie în două seturi în fața columbiencei Camila Osorio, scor 6-2, 6-4. Ulterior, belarusa a trecut de rusoaica Polina Iatcenko și de Kamilla Rakhimova, fără să piardă vreun set.

US Open 2026 este ultimul turneu de Mare Șlem al sezonului. Campioana de la New York va primi 2.000 de puncte în clasamentul WTA, iar rezultatul final va avea un rol important în stabilirea ierarhiei mondiale.