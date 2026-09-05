Aryna Sabalenka și-a întrerupt pentru scurt timp meciul de la US Open împotriva Kamillei Rakhimova după ce a simțit un miros puternic de canabis. Jucătoarea din Belarus, cap de serie numărul unu, a semnalat problema arbitrului după ce conducea cu 3-0 în primul set. Sabalenka i-a spus arbitrului Eva Asderaki-Moore că „cineva fumează iarbă” și i-a cerut să intervină, precizând că mirosul era foarte puternic.

Arbitrul a discutat prin stația radio cu un oficial și a făcut un gest care sugera fumatul către cineva aflat în spatele ei. După scurta întrerupere, partida a fost reluată.

Aryna Sabalenka a continuat meciul fără probleme și a obținut victoria cu 6-3, 6-4 pe stadionul Louis Armstrong, calificându-se în optimile de finală ale turneului de la New York.

Jucătoarea din Belarus, de două ori campioană en titre la US Open, încearcă să câștige al cincilea titlu de Grand Slam la simplu.

După partidă, Sabalenka a spus că nu știe dacă mirosul provenea din zona spectatorilor sau din exteriorul complexului de la Flushing Meadows. „E cam dificil să faci față mirosului ăsta când încerci să dai tot ce ai mai bun”, a spus Sabalenka.

„Nu știu dacă venea din rândul spectatorilor sau din exterior, pentru că vântul îl aduce în stadion. Sper doar că vor fi puțin mai atenți la chestiile astea”, a adăugat jucătoarea. Fumatul nu este permis pe terenurile de la Flushing Meadows. Mirosul de canabis ajunge însă uneori în zona complexului dinspre Corona Park, aflat în apropiere.

În statul New York, consumul de canabis este legal pentru adulții cu vârsta de peste 21 de ani.

Sabalenka nu este prima jucătoare prezentă la US Open în acest an care a reclamat mirosul de canabis.

Britanica Katie Boulter a spus anterior că mirosul îi distrage atenția, în timp ce Harriet Dart și Francesca Jones au remarcat, la rândul lor, prezența acestuia. Problema a fost semnalată și la edițiile precedente ale turneului. Printre jucătorii care s-au plâns de miros s-au numărat Novak Djokovici și Alexander Zverev.

Succesul împotriva Kamillei Rakhimova a reprezentat a 16-a victorie consecutivă a Sabalenkăi la Flushing Meadows.

Jucătoarea din Belarus încearcă să devină prima femeie după Serena Williams, în perioada 2012-2014, care reușește să câștige trei ediții consecutive ale US Open la simplu. Pentru un loc în sferturile de finală, Sabalenka o va întâlni pe americanca Taylor Townsend, favorita publicului. Townsend a ajuns în optimile de finală după ce a învins-o pe rusoaica Diana Shnaider, cap de serie numărul 15, cu 6-2, 6-7 (3-7), 6-3.