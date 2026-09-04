Aryna Sabalenka a întrerupt temporar meciul cu Kamilla Rakhimova, disputat vineri, 4 septembrie, la US Open, după ce a reclamat arbitrului un miros puternic de canabis venit din zona tribunelor, potrivit Reuters.

Incidentul de pe arena Louis Armstrong a readus în atenție o problemă semnalată și în ziua precedentă de francezul Adrian Mannarino, care a criticat condițiile de joc de la New York.

Lidera mondială conducea cu 3-0 în primul set al meciului din turul al treilea când a oprit jocul. Sabalenka i-a cerut arbitrului Eva Asderaki-Moore să intervină, explicând că mirosul era foarte puternic.

Partida a fost reluată după o scurtă întrerupere, iar jucătoarea din Belarus a câștigat ulterior cu 6-3, 6-4.

Momentul a avut loc în timp ce Sabalenka servea, la scorul de 30-0. Jucătoarea a semnalat problema și i-a transmis arbitrului: „Cineva fumează marijuana. Ați putea, vă rog, să interveniți? Mirosul este atât de puternic”.

Oficialul a contactat personalul turneului, iar jocul a continuat după câteva momente. Nu a fost anunțată public o persoană responsabilă pentru miros, iar organizatorii nu au indicat o sursă precisă.

Incidentul nu a fost primul semnal de acest fel la ediția din 2026. Joi, 3 septembrie, Adrian Mannarino a criticat condițiile de joc după înfrângerea în fața lui Alexander Bublik, în turul al doilea al competiției.

Potrivit Le Parisien, francezul a vorbit despre mirosul de canabis, dar și despre deplasările spectatorilor în timpul meciurilor. Mannarino a descris atmosfera de la turneu drept „un fel de grădină zoologică”, referindu-se la dificultățile întâmpinate pe teren.

Reclamațiile au apărut și înainte de această ediție.

La începutul turneului, Katie Boulter, numărul 1 al Marii Britanii, a spus că mirosul de canabis de la terenurile de antrenament poate fi o distragere pentru jucători. Francesca Jones și Harriet Dart au menționat, de asemenea, că au întâlnit frecvent mirosul în zona complexului.

US Open se desfășoară la USTA Billie Jean King National Tennis Center, în apropierea parcului Flushing Meadows-Corona Park. Potrivit relatărilor despre problema semnalată de jucători, mirosul poate ajunge pe terenuri din zonele învecinate.

Fumatul este interzis în incinta complexului, însă consumul recreațional de canabis este legal în statul New York pentru persoanele de peste 21 de ani. Această diferență face dificilă identificarea și controlul sursei atunci când mirosul provine din afara terenurilor de tenis.

USTA a precizat că nu poate controla activitățile desfășurate în afara complexului, dar colaborează cu autoritățile locale și cu reprezentanții parcului pentru a aborda problema.

În ciuda întreruperii, Aryna Sabalenka și-a păstrat avantajul și a obținut calificarea în optimile de finală. Victoria cu Rakhimova i-a prelungit seria de succese consecutive la US Open la 16 meciuri.

Lidera mondială continuă astfel apărarea trofeului de la New York, unde urmărește al treilea titlu consecutiv. În optimile de finală, Sabalenka o va întâlni pe câștigătoarea duelului dintre Taylor Townsend și Diana Șnaider.