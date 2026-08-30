Gabriela Ruse debutează la US Open cu Jessica Pegula

Gabriela Ruse, ocupanta locului 63 în clasamentul WTA, își începe duminică aventura la US Open, unde va avea parte încă din primul tur de un adversar de top. Românca o va întâlni pe americanca Jessica Pegula, numărul 3 mondial și a treia favorită a turneului de la New York.

Partida dintre cele două jucătoare este programată pe arena principală, Arthur Ashe Stadium, și va începe la ora 19:00, conform programului anunțat de organizatorii competiției.

Meciul reprezintă o provocare importantă pentru Ruse, care nu a mai întâlnit-o până acum pe Pegula într-un meci oficial din circuitul WTA.

Americanca pornește cu prima șansă, atât prin prisma poziției ocupate în clasamentul mondial, cât și datorită statutului de cap de serie. Ruse va încerca însă să producă surpriza și să avanseze în turul al doilea al ultimului turneu de Grand Slam al anului.

Jucătoarea care se va impune în confruntarea de duminică va întâlni în runda următoare câștigătoarea meciului dintre Venus Williams și Sofia Kenin, ambele reprezentante ale Statelor Unite.

Arthur Ashe Stadium va găzdui mai multe partide importante în aceeași zi. După duelul dintre Gabriela Ruse și Jessica Pegula, pe teren va intra rusul Daniil Medvedev, care îl va întâlni pe francezul Hugo Gaston, în primul tur al competiției masculine.

Programul de pe arena principală continuă în cursul nopții cu partida dintre sârbul Novak Djokovic și argentinianul Mariano Navone, programată de la ora 02:00. Ultima confruntare a zilei de duminică de pe Arthur Ashe va fi cea dintre Venus Williams și Sofia Kenin.

România mai are o reprezentantă pe tabloul principal de simplu feminin de la US Open. Sorana Cîrstea, clasată pe locul 17 WTA și desemnată cap de serie numărul 16, va debuta împotriva austriecei Julia Grabher, ocupanta locului 114 mondial.

Pentru Gabriela Ruse, confruntarea cu Pegula reprezintă astfel o oportunitate importantă de a obține una dintre cele mai importante victorii ale carierei și de a-și continua parcursul la New York.