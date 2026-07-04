Parcursul jucătoarei de tenis Sorana Cîrstea la Wimbledon s-a încheiat sâmbătă, după o înfrângere dramatică în fața cehoaicei Linda Noskova, într-un meci în care românca a fost la un singur punct de calificarea în optimile de finală.

Sorana Cîrstea (36 de ani, locul 18 WTA), cap de serie numărul 17, a întâlnit-o în turul al treilea pe Linda Noskova (21 de ani, locul 12 WTA), favorita numărul 9 a competiției.

Românca a început excelent confruntarea și a dominat primul set, pe care l-a câștigat categoric cu 6-2. Noskova a revenit însă în actul secund și a egalat situația la seturi, după 6-3, trimițând partida în decisiv.

Ultimul set a fost extrem de echilibrat și s-a decis în tiebreak. Sorana Cîrstea a avut chiar minge de meci, însă nu a reușit să profite de oportunitate, iar cehoaica a întors rezultatul și s-a impus cu 2-6, 6-3, 7-6(9), după două ore și 18 minute de joc.

Chiar dacă a ratat calificarea în optimi, românca pleacă de la All England Club cu un premiu de 185.000 de lire sterline și 130 de puncte WTA.

Rezultatul confirmă totuși forma bună arătată de Sorana în ultimele luni. După un început de sezon oscilant, jucătoarea din România a avut un parcurs solid în sezonul de iarbă, reușind să lege mai multe victorii și să revină în topul favoritelor la turneele importante.

La Wimbledon, Cîrstea a demonstrat din nou că rămâne o adversară redutabilă pe această suprafață, ajungând până în turul al treilea și fiind foarte aproape de una dintre cele mai importante victorii ale sezonului, în fața unei jucătoare din Top 15 mondial.

Eliminarea este cu atât mai dureroasă cu cât diferența s-a făcut la câteva mingi în finalul unui meci spectaculos, în care experiența româncei și forța de luptă a tinerei Linda Noskova au oferit unul dintre cele mai echilibrate dueluri ale zilei pe iarba londoneză.

Pentru Sorana Cîrstea urmează acum sezonul pe hard, unde va încerca să valorifice forma arătată la Wimbledon și să continue ascensiunea în clasamentul mondial.