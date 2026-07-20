Țânțarii pot transforma serile de vară într-un disconfort constant, iar pe lângă înțepăturile neplăcute, unele specii pot transmite boli în anumite regiuni ale lumii epa.gov.

Din acest motiv, specialiștii recomandă o combinație de măsuri preventive și metode de protecție, mai degrabă decât bazarea pe o singură soluție.

Cele mai eficiente metode sunt cele care elimină locurile în care țânțarii se înmulțesc, împiedică accesul lor în locuință și oferă protecție personală atunci când petrecem timp în aer liber.

Femelele depun ouă în apă stătătoare, iar larvele se dezvoltă rapid în condiții favorabile. Chiar și cantități mici de apă pot deveni un loc de reproducere.

Specialiștii recomandă verificarea periodică a:

ghivecelor și farfuriilor de flori;

găleților și recipientelor lăsate în curte;

jgheaburilor înfundate;

butoaielor pentru colectarea apei de ploaie;

bălților sau recipientelor pentru animale.

Golirea sau schimbarea regulată a apei poate reduce semnificativ populația de țânțari din apropierea locuinței.

O metodă simplă, dar foarte eficientă, este montarea plaselor de insecte la ferestre și uși.

Acestea împiedică pătrunderea țânțarilor în locuință fără utilizarea substanțelor chimice și oferă protecție permanentă, mai ales în sezonul cald.

Atunci când petrecem timp în grădină, în parc sau în zone cu vegetație abundentă, utilizarea unui repelent este una dintre cele mai eficiente metode de protecție.

Produsele care conțin ingrediente precum DEET, icaridină (picaridin) sau IR3535 sunt recomandate de numeroase autorități sanitare pentru reducerea riscului de înțepături. Durata protecției diferă în funcție de concentrația substanței active și de condițiile de utilizare.

Puțini oameni știu că un simplu ventilator poate reduce considerabil numărul țânțarilor din jur.

Insectele zboară greu în curenți puternici de aer, iar fluxul creat de ventilator dispersează și dioxidul de carbon expirat de oameni, unul dintre principalele semnale prin care țânțarii își localizează gazdele.

Această metodă este utilă mai ales pe terase și în foișoare.

Țânțarii sunt mai activi la răsărit și după apusul soarelui, când temperaturile sunt mai scăzute.

Tunderea vegetației dese din jurul casei și îndepărtarea buruienilor reduc locurile umbrite și umede în care insectele se adăpostesc în timpul zilei.

De asemenea, limitarea timpului petrecut afară în orele de maximă activitate poate reduce riscul înțepăturilor.

Citronella, lavanda, busuiocul, menta sau rozmarinul sunt adesea promovate ca soluții naturale împotriva țânțarilor.

Aceste plante pot contribui la descurajarea insectelor pe suprafețe mici și în condiții specifice, însă studiile arată că efectul lor este modest comparativ cu repelenții dedicați sau cu măsurile de prevenție.

Pentru interior, vaporizatoarele electrice și insecticidele autorizate pot reduce rapid numărul țânțarilor. În exterior, tratamentele profesionale efectuate de autoritățile locale sau firme specializate sunt eficiente atunci când sunt aplicate corect și în perioadele recomandate.

Experții atrag atenția că utilizarea excesivă a insecticidelor trebuie evitată, iar instrucțiunile producătorului trebuie respectate cu strictețe.