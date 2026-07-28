Autoritățile ruse discută posibilitatea introducerii legii marțiale după alegerile pentru Duma de Stat programate în septembrie, potrivit publicației independente ruse „Verstka”, care citează surse din administrația federală și regională, Parlamentul rus și cercuri apropiate Kremlinului, potrivit disinfo.md.

Informațiile apar pe fondul dificultăților întâmpinate de Rusia în menținerea ritmului de recrutare pentru războiul din Ucraina.

Deocamdată nu există o decizie oficială privind instituirea legii marțiale. Potrivit surselor citate de „Verstka”, scenariul este analizat în interiorul aparatului de stat, iar o eventuală măsură ar putea fi luată în funcție de evoluțiile de pe front și de capacitatea autorităților de a mobiliza noi efective pentru conflict.

Conform publicației, o parte dintre reprezentanții structurilor de forță consideră că Rusia ar trebui să treacă la o mobilizare mult mai amplă a societății pentru susținerea efortului de război. Aceștia susțin că actualele mecanisme nu mai sunt suficiente în contextul prelungirii conflictului din Ucraina.

Discuțiile privind măsuri suplimentare au fost relatate și în ultimele luni de alte publicații independente, care au scris despre dificultățile autorităților ruse în atragerea de noi militari pe bază de contract și despre posibile scenarii de mobilizare după scrutinul parlamentar.

Potrivit legislației ruse, legea marțială poate fi introdusă prin decret prezidențial. Un astfel de regim oferă autorităților competențe extinse, inclusiv:

restricționarea circulației persoanelor;

instituirea stării de asediu sau a restricțiilor de deplasare;

mobilizarea forței de muncă pentru industria de apărare;

rechiziționarea bunurilor pentru necesități militare;

suspendarea alegerilor;

extinderea măsurilor de cenzură și control asupra informațiilor.

Sursele citate de „Verstka” afirmă că o eventuală introducere a legii marțiale ar putea fi determinată de un eșec militar major pe front sau de o scădere accentuată a numărului de persoane recrutate pentru războiul din Ucraina.

În prezent, informațiile nu au fost confirmate oficial de Kremlin.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, declara anterior că amânarea alegerilor pentru Duma de Stat nu este luată în calcul, însă nu a comentat informațiile privind o posibilă introducere a legii marțiale după scrutin.