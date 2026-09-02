Sorana Cîrstea (36 de ani) își continuă parcursul excelent la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. Ocupanta locului 17 WTA și cap de serie numărul 16 pe tabloul principal a obținut biletul pentru turul al treilea în urma unei victorii muncite împotriva franțuzoaicei Diane Parry, locul 31 mondial.

Partida dintre cele două jucătoare s-a încheiat cu scorul de 6-2, 7-5, după o confruntare care a durat o oră și 51 de minute.

După un prim set dominat clar de sportiva din România, actul secund a oferit momente extrem de disputate. La scorul de 4-5 pe serviciul adversarei, Cîrstea a beneficiat de două mingi de meci, însă nu a reușit să le valorifice. Parry a profitat de moment, a făcut break-ul și a restabilit egalitatea la 5.

Românca a reacționat imediat, reușind un nou break crucial, iar ulterior a servit cu succes pentru închiderea meciului, asigurându-și locul în faza următoare a competiției de la New York.

În turul al treilea de la US Open, Sorana Cîrstea o va întâlni pe Jasmine Paolini, locul 21 WTA. Sportiva din Italia s-a calificat după ce a învins-o pe conaționala sa Lucrezia Stefanini, locul 119 mondial, cu scorul de 6-4, 6-1.

Misiunea româncei se anunță una complicată, având în vedere istoricul direct dintre cele două jucătoare. Cîrstea și Paolini s-au mai înfruntat de trei ori până în prezent, în sferturile de la Portoroz din 2021, în primul tur de la Roland Garros din 2023 și în semifinalele de la Dubai din 2024. În toate aceste întâlniri, victoria i-a revenit jucătoarei din Italia.

Avansarea în runda a treia a turneului american aduce și o recompensă financiară substanțială pentru sportiva noastră. Prin calificarea obținută miercuri, Sorana Cîrstea și-a asigurat un premiu în valoare de 290.000 de dolari.