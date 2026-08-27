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Adversare dificile pentru românce la US Open. Meci de foc pentru Gabriela Ruse

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Adversare dificile pentru românce la US Open. Meci de foc pentru Gabriela Rusesursa: Instagram
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Tragerea la sorți pentru tabloul principal de simplu de la US Open le-a adus sorți diferiți celor două reprezentante ale României. În timp ce Gabriela Ruse are parte de o confruntare extrem de complicată în prima rundă, Sorana Cîrstea pornește cu prima șansă în meciul de debut.

Adversare dificile pentru românce la US Open. Meci de foc pentru Gabriela Ruse

Gabriela Ruse, locul 63 WTA, o va înfrunta pe Jessica Pegula (SUA), numărul 3 mondial şi cap de serie 3. Meciul se anunță unul extrem de dificil pentru sportiva din România, având în vedere forma excelentă a jucătoarei americane.

Conform site-ului WTA, Ruse şi Pegula nu au mai fost adversare în circuitul WTA. În cazul unei surprize și a unei calificări în turul secund, traseul nu devine mai ușor pentru româncă. Câştigătoarea meciului va evolua în turul următor fie cu Venus Williams, fie cu o altă americancă, Sofia Kenin.

Sorana Cîrstea

Sorana Cîrstea. Sursă foto: Instagram

Sorana Cîrstea are avantajul meciurilor directe

De cealaltă parte, Sorana Cîrstea, locul 17 WTA şi cap de serie 16, va juca împotriva Juliei Grabher (Austria, 114 WTA). Sportiva din România este favorita certă a acestei întâlniri, având și un istoric favorabil în fața austriecei.

Cîrstea şi Grabher au mai fost adversare de două ori, în 16-imi la Linz în 2020 şi în sferturi la Istanbul în 2022. În ambele meciuri s-a impus românca.

Dacă își va respecta statutul și va trece de Grabher, Cîrstea va evolua apoi cu sportiva care se va impune în meciul Viktorija Golubic (Elveţia) – Diane Parry (Franţa).

Tabloul feminin și masculin: ce fac favoriții la US Open

Competiția din New York anunță dueluri interesante încă din primele zile pentru principalii favoriți ai ambelor tablouri.

Favorita principală, jucătoarea din Belarus Arina Sabalenka, o va înfrunta în primul tur pe sportiva columbiană Camila Osorio, numărul 58 mondial.

La masculin, favoritul principal, germanul Alexander Zverev, numărul 2 mondial, îl va înfrunta în primul tur pe italianul Lorenzo Sonego (91 ATP).

Spaniolul Carlos Alcaraz, numărul 3 mondial şi cap de serie 2, va evolua cu rusul Roman Safiullin, locul 98 ATP. Sârbul Novak Djokovici (5 ATP) este favorit 4 şi va juca împoriv sportivului din Argentina Mariano Navone (48 ATP).

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