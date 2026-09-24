Moaștele Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria vor fi aduse la Iași cu ocazia sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva și vor fi așezate spre închinare alături de racla cu moaștele sfintei, în baldachinul amenajat în apropierea Catedralei Mitropolitane.

Sfintele moaște vor fi aduse de la Mănăstirea Sihăstria și vor putea fi cinstite de credincioși alături de moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, potrivit basilica.ro.

Sfântul Paisie de la Sihăstria s-a născut la 20 iunie 1897, în satul Stroiești, județul Botoșani. La botez a primit numele Petru. Încă din copilărie a fost atras de viețile sfinților și de trăirea monahală.

În 1921, a intrat în obștea Schitului Cozancea, iar un an mai târziu a fost tuns în monahism și a primit numele Paisie.

Începând din 1948, s-a mutat la Mănăstirea Sihăstria, unde a fost duhovnic al monahilor și al miilor de credincioși care veneau să îi ceară sfatul și binecuvântarea.

Între 1972 și 1985, părintele Paisie s-a retras la Schitul Sihla, în apropierea Peșterii Sfintei Teodora. Chiar și în această perioadă, numeroși credincioși au continuat să îl caute pentru sfat.

În ultimii ani ai vieții, a revenit la Mănăstirea Sihăstria, unde și-a continuat activitatea de îndrumare a ucenicilor.

Sfântul Cuvios Paisie de la Sihăstria a trecut la Domnul la 18 octombrie 1990, la vârsta de 93 de ani.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat, în 2024, canonizarea Părintelui Paisie Olaru, cu titulatura Sfântul Cuvios Paisie de la Sihăstria.

Ziua de pomenire a fost stabilită pentru 2 decembrie, împreună cu cea a Sfântului Cuvios Cleopa.