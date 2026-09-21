Sindicatul cadrelor didactice din județul Iași a obținut o victorie importantă în instanță, reușind să câștige dreptul la compensarea financiară a zilelor de concediu de odihnă care nu au fost efectuate până la momentul încetării contractului de muncă. Decizia instanței deschide drumul pentru recuperarea unor sume substanțiale de bani pentru sute de angajați din sistemul de învățământ preuniversitar, conform news.ro.

Conform estimărilor conducerii Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământul Preuniversitar (USLIP) Iași, numărul celor care vor încasa aceste drepturi bănești este de cel puțin 400 de persoane. Sumele aferente variază în funcție de numărul de zile restante, ajungând în unele cazuri la mii de lei pentru un singur beneficiar.

Liderul USLIP Iași, Laviniu Lăcustă, a subliniat importanța acestei hotărâri judecătorești definitive și a lăsat să se înțeleagă că urmează și alte acțiuni similare cu rezultat favorabil.

„Este greu de spus cu exactitate care este numărul, dar sunt peste 400 de persoane. Sunt oameni care vor primi şi câteva mii de lei. Decizia este definitivă. Vor mai fi surprize în perioada următoare, pentru că mai sunt procese pe rol”, a afirmat Laviniu Lăcustă.

Decizia pronunțată de Curtea de Apel Iași vine în contradicție cu măsurile de austeritate sau restricțiile stabilite prin ordonanțe de urgență și legi naționale din ultimii ani, care au blocat acordarea acestor compensații în bani pentru personalul plătit din fonduri publice.

Miza procesului a fost recunoașterea dreptului comunitar în raport cu normele interne, instanța dând câștig de cauză sindicatului prin aplicarea directă a reglementărilor Uniunii Europene.

„Instanţa a admis solicitarea USLIP Iaşi privind aplicarea cu prioritate a prevederilor relevante ale dreptului Uniunii Europene faţă de legislaţia naţională care a instituit această interdicţie. Prin această decizie, USLIP Iaşi reuşeşte să combată în instanţă un abuz instituit de Guvernul şi Parlamentul României prin legislaţia naţională, care a împiedicat membrii săi de sindicat să beneficieze de compensarea în bani a zilelor de concediu de odihnă neefectuate la încetarea contractului individual de muncă”, precizează conducerea USLIP Iaşi.

Sentința constituie un precedent important pentru personalul din sectorul bugetar, arătând că reglementările europene privind protecția muncii pot anula interdicțiile financiare impuse prin decizii politice la nivel național.