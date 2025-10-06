Modificarea unui contract de muncă poate să fie infracțiune

Modificarea unui contract de muncă se poate transforma în infracțiune în anumite condiții, mai ales acum de când acestea sunt înregistrate online. Actul este unul bilateral, deci orice schimbare trebuie anunțată ambelor părți.

Orice schimbare din acest act bilateral trebuie să fie anunțată angajatului. În special modificarea elementelor esențiale ale contractului, cum ar fi salariul, funția sau durata. Practic orice fel de modificare legat de aceste aspecte duce la nulitatea contractului de muncă. Ba mai mult angajatorul poate răspunde penal în astfel de cazuri pentru infracțiunile de fals în înscrisuri.

Chiar și în cazul în care în contractual de muncă s-a strecurat o eroare pe care angajatorul dorește să o repare trebui să anunțe angajatul. Asta pentru că acest document a fost încheiat prin acordul de voință a ambelor părți. Ceea ce înseamnă că și orice modificare a lui trebuie să fie consensuală.

Pe de altă parte orice modificare a acestui contract trebuie să aibă semnătura ambelor părți și să fie întocmit în dublu exemplar. Chiar dacă în Reges se permit operarea de corecții cu mențiunea generică „corecție contract”, acest lucru este insuficient. În spate trebuie să existe documentul justificativ al acestei modificări.

Indiferent de intenția angajatorului, chiar și una corectă, modificările nu se pot face fără înștiințarea angajatului. Angajatorul poate fi acuzat în acest caz de fals sub semnătură privată. „Falsificarea unui înscris sub semnătură privată prin vreunul dintre modurile arătate în art. 320 sau art. 321, dacă făptuitorul folosește înscrisul falsificat ori îl încredințează altei persoane spre folosire, pentru a produce o consecință juridică”, se arată în Codul penal.

Iar potrivit legii contractul de muncă este un astfel de înscris. Iar această faptă este una penală și se pedepsește cu închisoarea sau amendă. Drept urmare, orice salariat consideră că este victima unui astfel de demers, poate în primul rând să ceară o copie a contractului său. În funcție de ce anume descoperă poate merge în instanță.