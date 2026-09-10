Regal cultural fără precedent la malul mării: Cazinoul din Constanța lansează Cazino Music Festival sub direcția artistică a maestrului Ioan Holender!

Marea Neagră devine cadrul spectaculos al unui regal cultural fără precedent! Unul dintre cele mai emblematice monumente Art Nouveau din Europa, proaspăt readus la viață, își deschide somptuoasa sală de concerte pentru un eveniment ce marchează începutul unei noi tradiții de prestigiu: Cazino Music Festival!

În perioada 12 septembrie – 22 noiembrie 2026, iubitorii de artă și frumos sunt invitați să trăiască magia muzicii clasice pe parcursul a 11 weekenduri consecutive, într-un spațiu unic de 300 de locuri, recunoscut pentru acustica sa de excepție.

Marea surpriză a acestei prime ediții este prezența inegalabilului maestru Ioan Holender în rolul de Director Artistic. Fostul director al Operei de Stat din Viena (pe care a condus-o timp de 18 ani, un record istoric) și fost director al Festivalului Internațional „George Enescu”, Holender a configurat un program de nivel internațional. Artisti de gală care cuceresc de obicei marile scene din Viena, Berlin sau Milano vor concerta direct la malul mării!

Criteriul fundamental al selecției? Calitatea absolută, oferită într-un format accesibil tuturor, indiferent dacă sunt melomani dedicați sau spectatori aflați la primul lor concert clasic.

„Cel mai important este ca în interiorul Cazinoului să se întâmple ceva pe măsura a ceea ce reprezintă clădirea pe dinafară. (...) Muzica nu trebuie să fie întâmpinată cu prejudecata că trebuie mai întâi să o cunoști ca să te poți bucura de ea. Poți veni fără să știi. Dar trebuie să vii deschis și să ai curiozitatea de a rămâne. Dacă spectatorul va spune «Vreau să vin din nou», atunci am reușit”, declară entuziasmat maestrul Ioan Holender.

Fiecare weekend din cadrul festivalului va avea o identitate proprie, purtând publicul printr-o diversitate uluitoare de genuri – de la baroc și clasicism, până la muzică interbelică, jazz, musical, crossovers și operă:

12 – 13 Septembrie : Debut exploziv cu Janoska Ensemble – „Virtuozitate fără granițe”;

: Debut exploziv cu Janoska Ensemble – „Virtuozitate fără granițe”; 19 – 20 Septembrie : I Solisti Veneti – „Rafinamentul Barocului italian”;

: I Solisti Veneti – „Rafinamentul Barocului italian”; 26 – 27 Septembrie: Liviu Holender & Adriana González – „De la Mozart la Broadway”;

Liviu Holender & Adriana González – „De la Mozart la Broadway”; 3 – 4 Octombrie: CrossNova – „Tradiție și inovație”;

CrossNova – „Tradiție și inovație”; 10 – 11 Octombrie: Romana Amerling & The Henry Love Group – „Atmosfera Vienei și Parisului interbelic”;

Romana Amerling & The Henry Love Group – „Atmosfera Vienei și Parisului interbelic”; 17 – 18 Octombrie : Hugo Wolf Quartett – „Tradiții în dialog”;

: Hugo Wolf Quartett – „Tradiții în dialog”; 24 – 25 Octombrie : Eddie Luis 5 – „O călătorie în jurul lumii prin muzică”;

: Eddie Luis 5 – „O călătorie în jurul lumii prin muzică”; 31 Octombrie – 1 Noiembrie : Druml Sisters (Ania & Sophie Druml) – „Două surori, un singur limbaj muzical”;

: Druml Sisters (Ania & Sophie Druml) – „Două surori, un singur limbaj muzical”; 7 – 8 Noiembrie : Arcadia Quartet – „Excelența muzicii de cameră românești”;

: Arcadia Quartet – „Excelența muzicii de cameră românești”; 14 – 15 Noiembrie : Adela Zaharia – „O voce de referință a operei contemporane”;

: Adela Zaharia – „O voce de referință a operei contemporane”; 21 – 22 Noiembrie: Un final грандиоз adus de Ionuț Pascu – „Marile roluri ale baritonului verdian”.

Relația dintre spațiul arhitectural de excepție și actul artistic este piatra de temelie a acestui proiect îndrăzneț, menit să reașeze Constanța pe harta marilor capitale culturale.

„Prestigiul Cazinoului nu poate fi întreținut numai de arhitectura sa și de propria istorie. Și nu orice eveniment devine important pentru că se desfășoară într-o clădire importantă. Uneori se întâmplă exact invers: ceea ce alegem să așezăm într-un asemenea spațiu spune cât de mult îl respectăm”, a punctat Anamaria Mișa, Director General al Cazinoului din Constanța.

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Programul detaliat: Poate fi consultat pe site-ul oficial.

Achiziție bilete: Biletele sunt deja disponibile online pe site-ul Cazinoului, la casieria Cazinoului din Constanța, precum și la automatele speciale de bilete amplasate direct pe faleză.