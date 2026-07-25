Președintele american Donald Trump a oferit o serie de aprecieri și de critici la Cina corespondenților reluată, după ce evenimentul inițial din aprilie a fost anulat după ce un bărbat înarmat a deschis focul în apropierea sălii de bal Washington Hilton, potrivit WSJ.

Trump s-a plâns de acoperire nedreaptă în presă a activității administrației sale, și-a reiterat angajamentul de a împiedica regimul din Iran să construiască o armă nucleară și a glumit despre perspectivele unui al treilea mandat în discursul său de vineri la cina Asociației Corespondenților de la Casa Albă.

Într-un discurs amplu, care a durat mai mult de o oră, Trump a subliniat, de asemenea, necesitatea construirii noii săli de bal a Casei Albe, a vorbit despre popularitatea sa pe TikTok și și-a apărat performanța în a face America din nou măreață. El a atacat multe dintre țintele sale obișnuite din politică și mass-media, dar a adus și un omagiu presei cu care a avut o relație complicată și uneori combativă.

Trump s-a adresat mulțimii de la sala de bal Waldorf Astoria la trei luni după ce cina de gală inițială de la Washington Hilton a fost întreruptă de o tentativă de asasinat.

El a spus participanților că aceștia sunt „cel mai mare grup de oameni cu Sindromul Deranjamentului Trump reunit vreodată la un moment dat” și s-a referit la unii drept colportori de „știri false”, numindu-se totodată un campion al libertății presei și menționând disponibilitatea sa de a răspunde la telefon atunci când jurnaliștii sună.

Reporteri și directori media s-au adunat alături de oficiali ai administrației, inclusiv secretarul pentru Sănătate și Servicii Umane, Robert F. Kennedy Jr., și secretarul pentru Comerț, Howard Lutnick, pentru evenimentul reluat, de data aceasta într-un cadru mai intim - și cu pază suplimentară notabilă.

Cina, prezentată ca o celebrare a Primului Amendament, a avut loc la o zi după ce Departamentul de Justiție al lui Trump a fost de acord să retragă citațiile legate de articolele recente ale mai multor reporteri de la New York Times despre un avion dăruit SUA de guvernul qatarez, care era folosit ca Air Force One.

Un judecător federal i-a interogat joi pe procurori cu privire la respectarea procedurilor adecvate pentru ancheta penală pe trei reporteri care au primit citații pentru a depune mărturie în fața unui mare juriu federal, iar guvernul a solicitat înregistrări telefonice pentru numere legate de rudele reporterilor.

Departamentul de Justiție a declarat că jurnaliștii nu sunt ținta anchetelor penale privind scurgerile de informații și că apreciază „rolul important pe care îl joacă presa în această țară”.

Din punct de vedere istoric, președinții au folosit cina pentru a face glume despre corpul de presă și despre ei înșiși. Donald Trump a spus că a optat să nu țină discursul pe care plănuise să-l țină în aprilie. „Urma să fie o petrecere grozavă”, a spus el. „Dar vom stârni niște râsete, dacă nu vă deranjează.”

Trump au stârnit râsete ocazionalenumind-o pe senatoarea Elizabeth Warren (D, Massachusetts) „Pocahontas” și pe guvernatorul Democrat al Californiei, Gavin Newsom, „Newscum”. El și-a învinovățit scriitorul de discursuri pentru unele replicile.

Aproape 700 de persoane erau așteptate la evenimentul de vineri, comparativ cu cele 2.600 care participau de obicei la evenimentul de la Washington Hilton. Aceștia au cinat cu salată de piersici și burrata, precum și cu file de vită și homar, în fața unei scene al cărei fundal avea textul Primului Amendament.

„Bună seara tuturor. Haideți să încercăm din nou”, a declarat gazda serii, Weijia Jiang, în deschiderea cinei vineri. Jiang, corespondent principal la Casa Albă de la CBS, care tocmai și-a încheiat mandatul de președintă a Asociației Corespondenților de la Casa Albă, i-a mulțumit lui Trump pentru sprijinul acordat reprogramării cinei și i-a felicitat pe colegii săi pentru că au acționat rapid în timpul evenimentului din aprilie. „Ați venit ca invitați, dar în câteva clipe v-ați apucat de treabă.”

Asociația Corespondenților de la Casa Albă a declarat că s-a coordonat cu Secret Service și cu o firmă privată de securitate pentru evenimentul reprogramat și a luat măsuri de securitate mai vizibile în jurul locației.

La scurt timp după începerea cinei din aprilie, un bărbat înarmat a luat cu asalt sala de bal Hilton și a tras focuri de armă, făcându-i pe participanți să se ascundă sub mese. Trump, prima doamnă și oficiali ai administrației au fost evacuați de Secret Service.

Suspectul, Cole Allen, a fost acuzat de tentativă de asasinat asupra lui Trump, două infracțiuni cu arme de foc și agresiune. Într-o conferință de presă imediat după incident, Trump a încurajat Asociația Corespondenților de la Casa Albă să reprogrameze cina.

Evenimentul din aprilie a fost prima participare a lui Trump în calitate de președinte. El a spus că va reveni anul viitor.