Marea Britanie își intensifică măsurile de pregătire militară în contextul amenințărilor tot mai mari din partea Rusiei. Ministerul britanic al Apărării a început să contacteze foști membri ai forțelor armate pentru a verifica disponibilitatea acestora în cazul unei situații de urgență națională sau al unui posibil conflict, în timp ce Forțele Aeriene Regale (RAF) își consolidează măsurile de securitate la bazele militare, pentru a preveni eventuale atacuri cu drone, potrivit Fox News.

Secretarul britanic al Apărării, Wes Streeting, a confirmat vineri că autoritățile au trimis scrisori foștilor militari pentru actualizarea datelor de contact și a informațiilor privind pregătirea și competențele acestora. Scopul este ca guvernul să poată evalua resursele umane disponibile în cazul în care situația de securitate se deteriorează.

Demersul vine după ce Institutul Internațional pentru Studii Strategice (IISS) a avertizat că acțiunile de sabotaj suspectate a fi coordonate de Rusia în mai multe țări europene ar putea provoca un incident soldat cu numeroase victime. Potrivit raportului organizației, numărul incidentelor de sabotaj a crescut cu 16% în anul încheiat în septembrie 2026, Germania și Polonia fiind responsabile pentru mai mult de jumătate dintre cazurile raportate.

„Vreau ca țara să fie vigilentă, nu alarmată”, a declarat Wes Streeting pentru emisiunea „Today” de la BBC Radio 4.

Oficialul britanic a afirmat că evoluțiile din Europa nu pot fi ignorate și că mediul de securitate s-a deteriorat în ultimii ani, iar amenințările continuă să crească. Acesta a explicat că autoritățile au nevoie de informații actualizate despre rezerva strategică, pentru a putea apela la foștii militari în cazul unor dezastre interne sau al unui conflict în străinătate.

Streeting a amintit incursiunile rusești în spațiul aerian al Poloniei, suspiciunile privind operațiunile de sabotaj susținute de Moscova în Europa și amenințările asociate Iranului la adresa bazelor militare britanice.

Săptămâna trecută, un proiectil suspectat că ar fi fost lansat de Rusia a căzut în estul Poloniei, la aproximativ 100 de kilometri de locul în care se desfășura un exercițiu militar condus de Marea Britanie. Incidentul a avut loc în aceeași zi în care secretarul britanic al Apărării și șeful Statului Major al Forțelor Aeriene au vizitat trupele participante la exercițiu.

Ministerul britanic al Apărării a anunțat că a început să contacteze mii de foști membri ai forțelor armate, în cadrul unui program destinat consolidării capacității de reacție a țării și aplicării recomandărilor din evaluarea strategică a apărării.

Șefii structurilor militare le-au cerut membrilor rezervei strategice să păstreze legătura cu autoritățile și să își actualizeze datele personale, astfel încât armata să aibă o evidență mai clară a experienței și competențelor de care ar putea dispune în caz de nevoie.

În lunile următoare, rezerviștii vor avea posibilitatea să participe voluntar la sesiuni de pregătire și exerciții militare, inclusiv la Steadfast Defender, unul dintre cele mai importante exerciții NATO, programat pentru primăvara viitoare.

Potrivit publicației The Telegraph, este pentru prima dată de la Războiul Rece când Ministerul britanic al Apărării contactează rezerviștii la o asemenea scară pentru a-i încuraja să participe la exerciții militare.

În paralel, serviciul britanic de informații interne MI5 și Ministerul Apărării ar fi avertizat companiile britanice care furnizează echipamente militare Ucrainei că ar putea deveni ținte ale unor operațiuni de sabotaj atribuite Rusiei.

Forțele Aeriene Regale își întăresc, de asemenea, protecția bazelor militare. Potrivit publicației The Times, autoritățile folosesc adăposturi fortificate pentru aeronave și instalează plase speciale împotriva dronelor, pentru a proteja avioanele de luptă care sunt expuse unor eventuale atacuri.

Măsurile au fost intensificate și după amenințările Iranului la adresa unor baze militare din Anglia, care au determinat creșterea nivelului de securitate și relocarea unor aeronave militare americane.

Un purtător de cuvânt al Ministerului britanic al Apărării a declarat că securitatea bazelor, echipamentelor și personalului militar este tratată cu maximă seriozitate, iar măsurile sunt adaptate permanent pentru a răspunde potențialelor amenințări.

Oficialul a precizat că autoritățile investesc încă 470 de milioane de lire sterline pentru consolidarea securității obiectivelor militare, inclusiv prin protecție fizică suplimentară, sisteme de supraveghere și tehnologii de combatere a dronelor. De asemenea, Marea Britanie a alocat deja 15 milioane de lire sterline pentru tehnologia anti-dronă și a introdus restricții de spațiu aerian deasupra a 44 de obiective militare considerate esențiale.

Evoluțiile au loc în contextul în care președintele american Donald Trump a declarat joi că i-a cerut liderului rus Vladimir Putin să oprească agresiunile militare împotriva teritoriilor europene. Trump a afirmat că a discutat acest subiect cu Putin în timpul întâlnirii lor din China, de săptămâna trecută, și că solicitarea ar putea contribui la încheierea războiului din Ucraina.

Declarațiile liderului american au venit la o zi după întâlnirea acestuia cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, în Florida. Cei doi au transmis o declarație comună prin care au cerut Rusiei să nu extindă războiul din Ucraina.

„În timpul discuțiilor mele din China cu președintele Vladimir Putin, al Rusiei, am petrecut mult timp vorbind despre faptul că mi-aș dori ca președintele Putin să oprească toate agresiunile militare împotriva teritoriilor din Europa”, a scris Donald Trump pe platforma Truth Social.