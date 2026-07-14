Un fost membru al grupării teroriste Stat Islamic (ISIS) a fost condamnat la închisoare pe viață în Germania pentru genocid, crime împotriva umanității și crime de război comise asupra a două fete yazidite, potrivit Eureopean Conservative.

Soția sa a primit o pedeapsă de nouă ani și șase luni de închisoare.

Verdictul a fost pronunțat luni, 13 iulie, de Curtea Superioară Regională din München, după un proces care a început în mai 2025 și s-a desfășurat pe parcursul a 62 de zile de audieri.

Cei doi cetățeni irakieni, identificați drept Twana H.S. și Asia R.A., au fost judecați pentru fapte comise în perioada în care făceau parte din Stat Islamic.

Potrivit instanței germane, cei doi au fost membri ai Statului Islamic între octombrie 2015 și decembrie 2017. În această perioadă, au ținut în sclavie două fete din minoritatea religioasă yazidită.

Prima victimă avea doar cinci ani când a ajuns în mâinile cuplului, la sfârșitul anului 2015. În 2017, cei doi au preluat o altă fată yazidită, în vârstă de 12 ani.

Copilele au fost obligate să muncească în gospodărie și să aibă grijă de copiii familiei. Instanța a stabilit că Twana H.S. le-a violat în mod repetat pe ambele victime.

Judecătorii au constatat și alte forme de violență. Fata mai mare a fost bătută cu o coadă de mătură, iar Asia R.A. i-a provocat arsuri la mână victimei mai mici.

În conformitate cu ideologia Statului Islamic, celor două fete le-a fost interzis să își practice religia. Ele au fost obligate să respecte regulile religioase impuse de gruparea jihadistă.

Una dintre victime a urmărit procesul în persoană și a izbucnit în lacrimi la pronunțarea sentinței.

Judecătorul Philipp Stoll a citit în sala de judecată o parte din mărturia acesteia.

„Chiar și câinii valorau mai mult decât noi. Toată copilăria mea nu a fost decât suferință”, a declarat victima, potrivit relatărilor din proces.

Two lSlS terrorists are being tried in Germany for raping a 5 and 12 year old Yezidi girls in captivity! The Yezidi girls were kidnapped from Shingal and separated from their families, who were enslaved and killed by lSlS for refusing to convert to lslam! pic.twitter.com/GQfXAjAvjS — Azat (@AzatAlsalim) July 13, 2026

Președintele completului de judecată a subliniat că cei doi inculpați nu au fost condamnați ca „reprezentanți ai atrocităților comise de Stat Islamic”, ci exclusiv pentru propriile fapte.

La finalul anului 2017, cuplul a părăsit Siria, după ce le-a predat pe cele două fete altor membri ai Statului Islamic.

Curtea Superioară Regională din München l-a condamnat pe Twana H.S. la închisoare pe viață pentru genocid, crime împotriva umanității, crime de război și alte infracțiuni.

Asia R.A., în prezent în vârstă de 30 de ani, a primit o pedeapsă de nouă ani și șase luni de închisoare. În cazul său, instanța a aplicat legislația penală pentru minori, ținând cont de vârsta pe care o avea în perioada comiterii faptelor.

Judecătorii au arătat că femeia a manifestat, în ultima parte a procesului, „un început de remușcare și înțelegere” a gravității faptelor. Instanța a considerat însă că amploarea infracțiunilor și consecințele asupra victimelor justifică o pedeapsă apropiată de maximul de zece ani permis în acest cadru juridic.

Statul Islamic a declanșat, începând din 2014, o campanie sistematică împotriva comunității yazidite din Irak. Mii de oameni au fost uciși sau răpiți, iar numeroase femei și fete au fost supuse sclaviei și violențelor sexuale.

Germania a recunoscut oficial crimele Statului Islamic împotriva yazidiților drept genocid. Instanțele germane au judecat în ultimii ani mai multe dosare privind atrocități comise în Irak și Siria.

Sentința pronunțată la München nu este definitivă. Apărarea, Parchetul Federal și reprezentanții victimelor pot formula recurs la Curtea Federală de Justiție a Germaniei.