Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a pus în consultare publică proiectul calendarului pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare, pentru anul școlar 2027-2028. Documentul stabilește perioadele în care părinții pot depune cererile, dar și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cei mici pentru a începe școala.

Potrivit proiectului, copiii care împlinesc 6 ani până la 31 august 2027 inclusiv trebuie înscriși în clasa pregătitoare. Pentru cei care împlinesc această vârstă între 1 septembrie și 31 decembrie 2027, înscrierea este posibilă dacă nivelul de dezvoltare este corespunzător și există o recomandare în acest sens.

Conform calendarului propus, prima etapă de înscriere se va desfășura între 31 martie și 23 aprilie 2027. În această perioadă, părinții, tutorii legal instituiți sau reprezentanții legali vor putea completa cererile-tip online ori direct la unitatea de învățământ la care doresc să își înscrie copiii.

Calendarul se află, deocamdată, în consultare publică, iar forma finală va fi stabilită după analizarea observațiilor primite și discutarea proiectului cu reprezentanții Comisiei de Dialog Social de la nivelul ministerului.

„Forma finală a calendarului va fi aprobată în urma analizei feedbackului primit pe adresa de e-mail dedicată consultării publice pentru acest proiect și după ședința Comisiei de Dialog Social (CDS) de la nivelul Ministerului Educației și Cercetării”, a transmis Ministerul Educației și Cercetării.

Proiectul prevede că inspectoratele școlare pot modifica delimitarea circumscripțiilor înainte de începerea înscrierilor. Măsura poate fi luată dacă o școală nu are suficiente locuri pentru toți copiii din zona arondată sau dacă există alte motive justificate.

„Inspectoratele școlare pot decide reconfigurarea circumscripțiilor școlare până la data începerii înscrierilor, astfel încât să asigure optimizarea procesului de cuprindere a copiilor în clasa pregătitoare, în situația în care capacitatea unei unități de învățământ nu permite cuprinderea în clasa pregătitoare a tuturor copiilor din circumscripția școlară stabilită în anul școlar anterior, precum și în alte situații justificate, cum ar fi eliminarea segregării școlare, rezultată din segregarea pe criteriul mediului de rezidență’, afirmă sursa citată.

De asemenea, inspectoratele pot decide organizarea activității didactice în alte școli care dispun de spații libere, dacă anumite unități de învățământ primesc un număr mare de solicitări pentru clasa pregătitoare.

Proiectul de calendar stabilește și condiții speciale pentru elevii care nu pot fi deplasați sau care au nevoie de tratament medical continuu. În cazul acestora, spațiile în care se desfășoară activitățile școlare trebuie alese ținând cont de nevoile medicale ale copiilor.

„Formațiunile de studiu în care sunt cuprinși copii care nu pot fi deplasați sau care necesita tratament continuu, ca urmare a unor afecțiuni medicale, vor funcționa în spațiul care să țină cont de susținerea nevoilor de ordin medical”, a transmis Ministerul Educației și Cercetării.

Părinții copiilor care nu au fost repartizați la nicio școală în prima etapă sau care nu au participat la aceasta vor putea depune cererile în etapa a doua.

Potrivit proiectului, perioada este programată între 25 și 31 mai 2027. Cererile-tip vor fi depuse sau transmise la secretariatul școlii aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru această etapă.

Această etapă le oferă părinților posibilitatea de a solicita înscrierea copiilor în unitățile de învățământ care mai au locuri disponibile, în condițiile stabilite prin calendarul final.

Ultima perioadă prevăzută în proiect este 1-2 septembrie 2027. În aceste zile, inspectoratele școlare vor analiza și soluționa situațiile speciale legate de înscrierea copiilor în învățământul primar.

Deciziile vor trebui să țină cont, cu prioritate, de interesul superior al copilului.

Calendarul pentru înscrierea în clasa pregătitoare în anul școlar 2027-2028 nu este încă definitiv. Ministerul Educației și Cercetării urmează să aprobe forma finală după încheierea consultării publice și analizarea observațiilor primite.