Examenele naționale pun o presiune mare asupra elevilor, iar modul de evaluare ar trebui regândit, susține Mariana Stan, directoarea Liceului Teoretic Internațional de Informatică București (ICHB) și fosta directoare a Școlii Gimnaziale nr. 1 din Dor Mărunt, județul Călărași. Mariana Stan face referire la Evaluarea Națională și atrage atenția că un elev care nu obține rezultate bune la matematică poate ajunge să nu își mai poată urma parcursul educațional dorit, chiar dacă are alte aptitudini și interese. Ea consideră că sistemul trebuie să țină cont mai bine de nevoile copiilor și de profilurile liceale pe care aceștia vor să le urmeze.

Directoarea consideră că evaluarea elevilor ar trebui analizată, în condițiile în care aceștia susțin mai multe testări de-a lungul anilor de școală. Apariția standardelor de evaluare reprezintă, în opinia sa, un pas înainte, însă sunt necesare și alte schimbări.

„Întrebați un pic mai devreme de schimbări, dacă am fi un pic mai atenți la corvoada examenelor, starea de bine să știți că vine și fără această corvoadă, pentru că într-adevăr, examenele astea naționale au devenit o corvoadă pentru toți copiii. Cred că ar trebui umblat cumva aici la modalitatea de a evalua copiii, pentru că deocamdată, hai să zicem că am intrat pe un drum mai bunicel, că au apărut acum standardele de evaluare și parcă am mai rezolvat un pic problema. Un pic un pic, dar nu de tot.

Trebuie să se lucreze foarte mult în zona asta, pentru că ai evaluare clasa a II-a, evaluare clasa a IV-a, evaluare clasa a VI-a, evaluare clasa a VII-a”, a arătat aceasta.

Mariana Stan afirmă că rezultatele la matematică pot influența decisiv opțiunile educaționale ale unui copil, inclusiv atunci când acesta își dorește o specializare într-un alt domeniu.

„Uneori, elevul poate nu stăpânește foarte bine matematica și el vrea în viață să meargă într-o altă direcție. Ei, matematica aia, examenul ăsta îl blochează și el nu poate să meargă acolo. Când înțelegem o dată aspectul acesta?”, susține cadrul didactic.

O altă problemă semnalată de Mariana Stan vizează repartizarea elevilor cu note mici la Evaluarea Națională în clase cu profil de matematică-informatică. În opinia sa, liceele ar trebui să analizeze cererea pentru fiecare specializare înainte de a decide numărul claselor.

„În plus, ne gândim și la o situație care trebuie foarte bine analizată la nivel de liceu, că vă dau un exemplu. Dacă eu am clase de matematică-fizică și văd că nevoia nu prea mai este în zona asta și o las acolo ca și când, că trebuie să-mi păstrez niște catedre, hai să spunem așa. Copiii care n-au reușit să obțină nici măcar nota cinci, copiii care au obținut doi, trei merg la clasa aceea. Se gândește cineva că aceștia sunt viitorii copii care îngroașă rândurile abandonului școlar? Copiii aceia nu o să termine niciodată.

În primul rând, ei nu au baza pentru matematică-informatică, o analiză de nevoi să văd întâi. E nevoie de asta, dar poate e nevoie să faci încă o clasă de sociale. Ne gândim foarte bine, pentru că sunt astfel de situații în sistem și trebuie să existe niște norme care să reglementeze foarte clar lucrul acesta”, a explicat Mariana Stan.