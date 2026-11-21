Un matematician angajat al companiei Anthropic anunță că a descoperit o demonstrație pentru ipoteza Riemann, una dintre cele mai importante și dificile probleme nerezolvate din matematică, cu ajutorul modelului de inteligență artificială Claude, potrivit The Wall Street Journal.

Levent Alpöge a publicat demonstrația pe site-ul său personal, iar matematicieni din întreaga lume încearcă acum să verifice dacă argumentul este corect.

Ipoteza Riemann a fost formulată în 1859 și se referă la distribuția numerelor prime, acele numere naturale mai mari decât 1 care se divid doar cu 1 și cu ele însele. Deși enunțul problemei este relativ concis, demonstrarea sa s-a dovedit extrem de dificilă. Timp de 167 de ani, matematicieni de renume au încercat fără succes să o rezolve.

În anul 2000, problema a fost inclusă printre cele șapte probleme ale mileniului, stabilite de Institutul de Matematică Clay. Fiecare dintre acestea are un premiu de un milion de dolari pentru o soluție corectă, acceptată de comunitatea matematică.

Alpöge spune că a lucrat împreună cu Claude la demonstrație, iar rezultatul a fost publicat într-un limbaj formal de programare care permite verificarea computerizată, pas cu pas, a argumentelor matematice. Publicarea nu înseamnă însă că problema este deja considerată rezolvată. Demonstrația trebuie analizată și validată de specialiști independenți.

Matematicianul a recunoscut că demonstrația completă se bazează pe o cantitate foarte mare de matematică, pe care încă încearcă să o înțeleagă și să o simplifice. El a spus că o versiune redactată cu ajutorul inteligenței artificiale a ajuns la peste 250.000 de pagini și a descris-o drept un material extrem de greu de parcurs.

Potrivit lui Alpöge, progresul decisiv a fost obținut duminică seara, cu doar câteva zile înainte ca Anthropic să organizeze oferta publică inițială de acțiuni. Matematicianul a considerat momentul anunțului nepotrivit și i-a cerut directorului general al companiei, Dario Amodei, permisiunea de a-și face publice rezultatele.

Vineri dimineață, la o zi după listarea companiei, Alpöge a publicat demonstrația. El a explicat că nu a mai vrut să amâne anunțul, având în vedere importanța posibilă a descoperirii.

Anthropic nu a comentat public demonstrația în ziua publicării, în timp ce matematicieni din mai multe țări au început să îi verifice argumentele.

Alpöge a spus că speră ca lucrarea să ofere o imagine asupra progreselor pe care colaborarea dintre oameni și inteligența artificială le-ar putea aduce în matematică și în alte domenii științifice.

Anunțul vine după o perioadă în care modelele de inteligență artificială au înregistrat progrese importante în rezolvarea unor probleme matematice dificile.

În septembrie, un model intern al OpenAI ar fi rezolvat problema Navier-Stokes, una dintre cele șapte probleme ale mileniului. Aceasta privește ecuațiile care descriu mișcarea fluidelor, inclusiv a lichidelor și gazelor.

În octombrie, OpenAI a prezentat sute de demonstrații matematice importante obținute cu ajutorul inteligenței artificiale. Printre acestea s-a numărat și o contribuție legată de așa-numita ipoteză Riemann generalizată sau cvasi-Riemann. Matematicianul Terence Tao, laureat al Medaliei Fields, a descris progresul în acest domeniu drept cel mai important din ultimii 50 de ani.

În vară, Levent Alpöge atrăsese deja atenția asupra capacităților modelelor AI după ce a anunțat că modelul Fable al Anthropic a identificat un contraexemplu pentru conjectura Jacobiană, o problemă matematică veche de 87 de ani.

Dacă demonstrația pentru ipoteza Riemann va fi verificată și acceptată, descoperirea ar putea reprezenta unul dintre cele mai importante momente din istoria matematicii și un progres major pentru inteligența artificială.

Alpöge a descris colaborarea cu Claude ca pe o experiență care i-a depășit așteptările. El a scris că modelul a lucrat cu o viteză și o capacitate de explorare care l-au surprins în apropierea finalului demonstrației.

Matematicianul consideră că rezultatul nu trebuie privit doar ca încheierea unei probleme vechi de peste un secol și jumătate, ci și ca începutul unei noi etape în cercetarea științifică.

Deocamdată, însă, există o distincție esențială între publicarea unei demonstrații și confirmarea ei. Până când specialiștii nu vor verifica riguros fiecare etapă a argumentului, ipoteza Riemann nu poate fi declarată oficial rezolvată.