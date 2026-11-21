Manchester City nu reușește să iasă din pasa dificilă pe care o traversează în Premier League. Echipa pregătită de Enzo Maresca a remizat sâmbătă, pe Etihad Stadium, scor 1-1, cu Fulham, într-un meci din etapa a 11-a a campionatului Angliei.

„Cetățenii” au ajuns astfel la patru etape consecutive fără victorie și continuă să piardă teren în clasament.

Formația londoneză a început mai bine partida și a deschis scorul în minutul 16, prin Rodrigo Muniz. Atacantul lui Fulham a reușit să înscrie în poarta gazdelor, iar Manchester City a fost nevoită să caute o soluție pentru a reveni în joc.

Egalarea a venit după pauză. În minutul 57, Elliot Anderson a marcat pentru echipa din Manchester și a restabilit egalitatea pe tabelă. Gazdele au încercat apoi să obțină golul victoriei, însă nu au mai reușit să modifice rezultatul.

Manchester City a expediat 15 șuturi spre poarta adversă, dar presiunea ofensivă nu s-a concretizat într-un al doilea gol. Fluierul final a consemnat scorul de 1-1, iar echipa lui Enzo Maresca a fost nevoită să se mulțumească doar cu un punct în fața propriilor suporteri.

Rezultatul prelungește seria negativă a „cetățenilor” în campionat. Manchester City nu a câștigat niciuna dintre ultimele patru partide din Premier League, iar egalul cu Fulham reprezintă primul punct obținut în această perioadă. Echipa nu reușește, deocamdată, să întrerupă seria rezultatelor nefavorabile.

Remiza are efecte și asupra poziției din clasament. Manchester City ocupă în prezent locul al patrulea, cu 22 de puncte, după ce a mai pierdut teren în lupta pentru primele poziții.

Pentru formația din Manchester, partida cu Fulham era o ocazie de a reveni pe drumul victoriilor și de a-și îmbunătăți situația în campionat. În schimb, echipa a obținut doar o remiză pe teren propriu, iar seria de patru etape fără succes continuă. Fulham pleacă de pe Etihad Stadium cu un punct, după ce a condus și a fost egalată în repriza secundă.