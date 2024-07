EVZ Special Matematicianul Adrian Diaconu, mentorul lui Russell Crowe pentru rolul din „A Beautiful Mind”. Dezvăluiri din perioada celebrului film. Video







Astăzi, 30 iulie, a avut loc prima ediție a podcastului „Esențial”, difuzat pe canalul de YouTube „Hai România!”. Invitatul a fost profesorul universitar Adrian Diaconu, care predă la Universitatea din Minnesota, iar emisiunea a fost moderată de redactorul șef al Revistei Capital, Sorin Andreiana. Cei doi au dezbătut subiecte interesante și relevante. De la începuturile tensionate ale vieții de student ale lui Adrian Diaconu, până la inteligența artificială.

Tema principală pe care s-a axat ediția de astăzi a fost „Occident versus China”, Adrian Diaconu povestind din experiența proprie cum se desfășoară lucrurile în spatele ușilor închise. Important de menționat este faptul că Adrian Diaconu este parte a unei elite restrânse a cercetării matematice globale, având publicate mai multe articole de-a lungul carierei sale.

Adrian Diaconu, consultant științific pentru Russell Crowe

Mai mult decât atât, Adrian Diaconu a fost consultantul științific pentru actorul Russell Crowe în filmul „A Beautiful Mind”. Ca o scurtă introducere, filmul îl are protagonist pe matematicianul John Nash, inventatorul Teoriei Jocurilor. Adrian Diaconu a avut ocazia de a sta de vorbă cu acesta în biblioteca Universității Princeton, ambii având o legătură strânsă cu acel loc. Adrian Diaconu menționează în cadrul podscastului că a lucrat împreună cu unul dintre colegii săi, care a și coordonat proiectul.

„Pe John Nash l-am cunoscut când eram la institut, la Princeton. Acolo luam masa de prânz. În general, toți membrii institutului iau masa de prânz împreună. Și el venea tot timpul, stătea cu noi la masă și în contextul acesta l-am cunoscut”, povestește Adrian Diaconu despre întâlnirea sa cu John Nash.

Amintiri din perioada celebrului film

În ceea ce privește contribuția sa la film, Adrian Diaconu a menționat faptul că sarcina lui a fost aceea de a scrie o tablă despre ipoteza lui Riemann. „Mi s-a cerut concret să scriu o tablă în care să apară ipoteza lui Riemann, să fie o ficțiune. Dacă s-ar uita un expert la film, să nu i se pară o tâmpenie”, a menționat el în cadrul podcastului.

El i-a oferit sfaturi lui Russell Crowe pentru ca acesta să-și intre cât mai bine în rolul profesorului de matematică. Adrian Diaconu povestește că a rămas plăcut surprins de actor, cu care a și reușit să stea de vorbă despre subiecte care mai de care mai interesante. „Este un om extraordinar și inteligent. Am cunoscut mulți oameni importanți, iar el este probabil top. Este un om absolut special. Am ieșit cu el la masă, am stat de vorbă, am vorbit despre multe lucruri din lumea aceasta.”

„În primul rând, este foarte, foarte onest și umil aș putea spune. Adică nu are avioane în cap. nu există acest lucru.”

Întreaga ediție a podcastului „Esențial” de luni, 30 iulie, poate fi urmărită aici.