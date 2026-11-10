Anthropic intenționează să continue oferta publică inițială la sfârșitul acestei luni, în ciuda căderilor recente ale pieței care au urmat victoriei Democraților la alegerile de mijloc de mandat, potrivit WSJ.

Producătorii AI-ului Claude au întâlniri programate cu investitorii în această săptămână și își propun ca acțiunile să înceapă să se tranzacționeze joi sau vineri, săptămâna viitoare, potrivit unor persoane familiarizate cu situația.

Investitorii așteaptă cu nerăbdare intervalul de evaluare-țintă al Anthropic, pe care se așteaptă să îl dezvăluie într-un document depus la începutul acestei săptămâni.

În urmă cu o săptămână, investitorii anticipau că firma viza o evaluare de aproximativ 1,5 trilioane de dolari, dar după vânzarea abruptă de joi a acțiunilor companiilor de inteligență artificială, unii investitori majori insistă acum ca aceasta să fie mai mică.

Indicele compozit Nasdaq și-a revenit puțin, ceea ce oferă probabil Anthropic o încredere suplimentară pentru a merge mai departe. Dar compania va trebui aproape sigur să accepte o evaluare mult mai mică decât cifra de aproximativ 2 trilioane de dolari publicată cu luni în urmă.

Anthropic ar putea decide să își amâne planurile și să aștepte condiții mai favorabile, deși acest lucru ar risca să declanșeze panică pe piață.

Conducerea Anthropic s-a întâlnit cu bancherii de la Goldman Sachs și Morgan Stanley în ultimele zile pentru a discuta unde să stabilească intervalul de evaluare.

Dacă firma își stabilește obiectivele prea sus, cererea investitorilor ar putea avea de suferit, iar acțiunile ar putea scădea, în timp ce stabilirea unui interval prea jos ar putea expune compania și bancherii acesteia la critici că „au lăsat bani pe masă”.

Bancherii încurajează uneori companiile să vină cu intervale ușor mai mici decât cele așteptate, astfel încât să le poată crește ulterior, invocând cererea puternică din partea investitorilor.

Listarea companiei, așteptată în această săptămână, va specifica câte acțiuni intenționează să vândă și la ce preț. Depunerea ar putea dezvălui că firma a aliniat deja câțiva investitori mari pentru a cumpăra acțiuni la prețul IPO.

Compania intenționează să se listeze pe Nasdaq sub simbolul „ANT”.

Companiile din indicele compozit Nasdaq au pierdut joi 2,5 trilioane de dolari din valoare, după ce alegerile de la jumătatea mandatului au adus la putere un bloc de politicieni de extremă stânga, care vorbesc deschis despre naționalizări de companii și se declară sceptici în materie de inteligență artificială, și care au adoptat moratorii care ar putea încetini dezvoltarea centrelor de date din America.

Chiar și înainte de volatilitatea recentă, entuziasmul investitorilor pentru AI scăzuse din cauza îngrijorărilor tot mai mari cu privire la investițiile masive necesare și a lipsei de claritate cu privire la potențialul câștig. Rivalul Anthropic, OpenAI, a strâns mai puțin de jumătate din ceea ce a vizat inițial pentru ultima sa rundă de finanțare, la o evaluare mai mică decât cea țintită, de 1,25 trilioane de dolari.

Rămâne de văzut cum se va compara listarea la bursă a Anthropic cu oferta record din iunie a SpaceX. Producătorul de rachete al lui Elon Musk a fost evaluat la aproximativ 1,77 trilioane de dolari în oferta sa, care a strâns aproximativ 75 de miliarde de dolari.