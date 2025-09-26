Șanse mari ca Diana Șoșoacă să rămână fără imunitate: Acuzațiile sunt extrem de grave

Eurodeputata Diana Șoșoacă, lidera SOS România și una dintre cele mai controversate figuri politice din România, ar putea fi audiată în Comisia Juridică a Parlamentului European. Solicitarea vine după ce Parchetul General a cerut ridicarea imunității sale pentru continuarea unei anchete penale.

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu (PSD), a confirmat la RFI că dosarul a ajuns deja la Bruxelles și va fi analizat conform procedurii.

„Această solicitare a fost trimisă către Parlamentul European și va exista o analiză în cadrul Comisiei Juridice, din care fac parte. O să analizăm dosarul și solicitarea pe care am primit-o și evident, în măsura în care se dorește, vom audia și europarlamentarul, dacă doamna Șoșoacă își dorește acest lucru. Aceasta este procedura normală”, a declarat Negrescu.

Oficialul european a reamintit că, în aproape toate cazurile similare, Parlamentul European ridică imunitatea eurodeputaților, considerând că aceștia trebuie să se prezinte în fața justiției.

„Au existat și excepții, chiar săptămâna aceasta, când o serie de eurodeputați din Ungaria au fost protejați, pentru că solicitările erau cu caracter politic. Dacă doamna Șoșoacă are argumente, o să le ascultăm, dar acuzațiile sunt extrem de grave”, a mai spus Negrescu.

Întrebat dacă audierea Dianei Șoșoacă nu riscă să se transforme într-un scandal, Negrescu a explicat că procedura în Comisia Juridică are loc cu ușile închise. „Nu știu unde va face show. Eu sper ca interesul său să fie să-și apere cazul și să nu transforme lucrul acesta într-un circ”, a precizat vicepreședintele PE.

Potrivit comunicatului Parchetului General, Diana Șoșoacă este vizată de multiple infracțiuni:

patru fapte de lipsire de libertate în mod ilegal,

promovarea cultului persoanelor condamnate pentru crime de război, genocid și crime împotriva umanității,

propagandă fascistă și legionară,

promovarea de idei rasiste, xenofobe și antisemite,

negarea Holocaustului,

ultraj.

Dosarul vizează un total de 11 infracțiuni, iar anchetatorii consideră ridicarea imunității un pas necesar pentru ca cercetările să continue fără blocaje.

Comisia Juridică urmează să analizeze dosarul transmis de autoritățile române și să elaboreze un raport. Acesta va fi supus votului în plenul Parlamentului European, unde, tradițional, majoritatea decide în favoarea ridicării imunității.

Dacă imunitatea va fi ridicată, Diana Șoșoacă va putea fi cercetată penal în România pentru acuzațiile grave care i se aduc.