Justitie

Silvestru Șoșoacă, despre fosta soție: Până în decembrie, ar putea fi arestată. Se făcuse mică, într-un colț

Silvestru Șoșoacă, despre fosta soție: Până în decembrie, ar putea fi arestată. Se făcuse mică, într-un colțSilvestru Șoșoacă Sursa foto: Facebook
Europarlamentarul Diana Șoșoacă s-a prezentat luni la Parchetul General pentru a fi audiată în dosarul în care este acuzată de 11 infracțiuni, printre care lipsire de libertate în mod ilegal, negarea Holocaustului, promovarea cultului persoanelor condamnate pentru genocid și crime de război, precum și răspândirea ideilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe. La final, procurorii i-au comunicat că are calitatea de inculpat.

Fostul său soț, Silvestru Șoșoacă, prezent la rândul său pentru audieri, a declarat că s-a întâlnit întâmplător cu Diana Șoșoacă pe holurile Parchetului General și că totul ar fi fost o „mascaradă a procurorilor”. El a spus că audierile au fost programate astfel încât să apară simultan, pentru a crește vizibilitatea mediatică a europarlamentarului.

„Am întâlnit-o întâmplător. Așa ceva nu trebuia să se întâmple. Interesul a fost unul singur: o ridicare a cotei mediatice a Dianei, ea ajungând acum la 1,3% din cota electoratului. Putea fi aleasă o altă zi pentru mine. S-a preferat să fim unul lângă altul”, a declarat Silvestru Șoșoacă la B1 TV.

Diana Șoșoacă și Silvestru

Sursa Foto: Arhiva EVZ

Fostul soț a adăugat că a fost huiduit de persoane care, susține el, erau beneficiari ai unor scurgeri financiare din partid și că a fost îndepărtat din S.O.S. România pentru că nu a fost de acord cu sifonarea banilor.

Silvestru Șoșoacă: Îi era rușine să dea ochii cu mine

Silvestru Șoșoacă a mai povestit că Diana Șoșoacă părea reținută în timpul întâlnirii: „Eram foarte nervos, venisem de afară. Nici n-am observat-o, se făcuse mică într-un colț. Am văzut-o pe avocata Mariana Ștefan, apoi pe ea. Îi era rușine să dea ochii cu mine.”

El a comentat și acuzațiile aduse europarlamentarului: „Procurorii spun că a cheltuit bani publici pe pantofi și parfumuri și că și-ar fi construit o casă în nordul Bucureștiului. Se lucrează la mai multe capete de acuzare. Până în luna decembrie ar putea fi arestată.”

Diana Șoșoacă: Nu mă interesează răposații

Diana Șoșoacă

Sursa: Inquam photos

Despre afirmațiile fostului soț, Diana Șoșoacă a spus scurt: „Nu mă interesează răposații”.  Ea a mai declarat că Parchetul General și Parchetul European sunt instituții corupte și că nu a venit să se supună: „Eu nu am venit aici să stau în genunchi și nici să mă supun.” Diana Șoșoacă a precizat că inițial i s-a comunicat calitatea de suspect și ulterior a fost trecută la statutul de inculpat, chiar înainte de a studia dosarul:„Procesul va fi unul care se va termina extrem de repede. Au nevoie ca Diana Șoșoacă să intre pentru 25 de ani la pușcărie”.

Diana Șoșoacă a fost citată anterior, pe 23 septembrie, însă nu s-a prezentat, fiind la Bruxelles. Parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție a solicitat Parlamentului European ridicarea imunității europarlamentarului pentru continuarea urmăririi penale în cazul mai multor infracțiuni.

Cazul se leagă de acuzațiile din urmă cu patru ani, când Diana Șoșoacă și Silvestru Șoșoacă ar fi sechestrat și agresat o echipă de jurnaliști italieni.

