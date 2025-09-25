Silvestru Șoșoacă, despre cearta dintre fosta sa soție și jurnalista din Italia: O ceartă între două femei rele
- Raluca Dan
- 25 septembrie 2025, 18:39
Silvestru Șoșoacă, fostul soț al Dianei Șoșoacă, a afirmat, despre cearta dintre jurnalista din Italia și eruoparlamentară, că a fost o discuție „între două femei rele”. „Din nimic s-au luat la ceartă. Eu nici nu eram în cameră”, a mai spus acesta jurnaliștilor, în fața Parchetului General.
Silvestru Șoșoacă: O ceartă între două femei rele
Fostul soț al eurodeputatei a venit astăzi la Parchetul General pentru audieri în dosarul în care aceasta este vizată de 11 acuzații. Întrebat despre incidentul în care Diana Șoșoacă este acuzată că ar fi reținut o jurnalistă străină, Silvestru Șoșoacă a declarat că nu a fost vorba despre o sechestrare, ci despre o ceartă.
„Sechestrare n-a fost! A fost o discuție și o ceartă între două femei rele amândouă. Și jurnalista italiancă, și românca noastră, încă soția mea, s-au certat de mama focului”, a spus acesta.
Întrebat de ce își numește fosta soție „rea”, acesta a răspuns: „Din nimic s-au luat la ceartă. Eu nici nu eram în cameră, am auzit doar voci ridicate”.
„Eu nu am încredere decât în justiția divină”
În legătură cu procesele pe care le are cu eurodeputata, fostul soț a confirmat că se află în plin divorț, precizând: „S-a terminat fondul și acum suntem în apel. Mi-a cerut milioane de euro, nici eu nu știu de ce.”
Referindu-se la anchetele penale în care este implicată Diana Șoșoacă, Silvestru a comentat: „Am înțeles că i se va ridica imunitatea. Da, și cred că Parlamentul European, la cât de tare o iubește, ca pe un spin în ochi... sigur o să o rețină. Doamne ajută! Eu nu am încredere decât în justiția divină”.
Silvestru Șoșoacă a precizat totuși că nu își dorește răzbunare, menționând că nu este neapărat nevoie ca fosta sa soție să fie reținută.
Dosarele penale ale eurodeputatei
Referindu-se la dosarele penale ale fostei soții, Silvestru Șoșoacă a menționat că zece dintre cele unsprezece capete de acuzare nu au nicio legătură cu el.
Declarațiile sale vin în contextul în care Parchetul General a cerut ridicarea imunității parlamentare a Dianei Șoșoacă, vizată de acuzații de lipsire ilegală de libertate, ultraj și promovarea ideilor extremiste.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.