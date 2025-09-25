Silvestru Șoșoacă, despre cearta dintre fosta sa soție și jurnalista din Italia: O ceartă între două femei rele

Silvestru Șoșoacă, fostul soț al Dianei Șoșoacă, a afirmat, despre cearta dintre jurnalista din Italia și eruoparlamentară, că a fost o discuție „între două femei rele”. „Din nimic s-au luat la ceartă. Eu nici nu eram în cameră”, a mai spus acesta jurnaliștilor, în fața Parchetului General.

Fostul soț al eurodeputatei a venit astăzi la Parchetul General pentru audieri în dosarul în care aceasta este vizată de 11 acuzații. Întrebat despre incidentul în care Diana Șoșoacă este acuzată că ar fi reținut o jurnalistă străină, Silvestru Șoșoacă a declarat că nu a fost vorba despre o sechestrare, ci despre o ceartă.

„Sechestrare n-a fost! A fost o discuție și o ceartă între două femei rele amândouă. Și jurnalista italiancă, și românca noastră, încă soția mea, s-au certat de mama focului”, a spus acesta.

Întrebat de ce își numește fosta soție „rea”, acesta a răspuns: „Din nimic s-au luat la ceartă. Eu nici nu eram în cameră, am auzit doar voci ridicate”.

În legătură cu procesele pe care le are cu eurodeputata, fostul soț a confirmat că se află în plin divorț, precizând: „S-a terminat fondul și acum suntem în apel. Mi-a cerut milioane de euro, nici eu nu știu de ce.”

Referindu-se la anchetele penale în care este implicată Diana Șoșoacă, Silvestru a comentat: „Am înțeles că i se va ridica imunitatea. Da, și cred că Parlamentul European, la cât de tare o iubește, ca pe un spin în ochi... sigur o să o rețină. Doamne ajută! Eu nu am încredere decât în justiția divină”.

Silvestru Șoșoacă a precizat totuși că nu își dorește răzbunare, menționând că nu este neapărat nevoie ca fosta sa soție să fie reținută.

Referindu-se la dosarele penale ale fostei soții, Silvestru Șoșoacă a menționat că zece dintre cele unsprezece capete de acuzare nu au nicio legătură cu el.

Declarațiile sale vin în contextul în care Parchetul General a cerut ridicarea imunității parlamentare a Dianei Șoșoacă, vizată de acuzații de lipsire ilegală de libertate, ultraj și promovarea ideilor extremiste.