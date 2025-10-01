Ambasada SUA în România, afectată de shutdown. Nu există fonduri alocate

Ambasada Statelor Unite la București a transmis miercuri că activitatea pe paginile sale oficiale de Facebook și X va fi suspendată temporar, urmând ca acestea să fie actualizate doar în situații care țin de urgențe de securitate sau siguranță publică. „În lipsa fonduriloralocate pentru desfăşurarea activităţii, această pagină de Facebook nu va mai fi actualizată până la reluarea completă a activităţii, cu excepţia mesajelor urgente de securitate şi siguranţă”, este mesajul transmis de ambasadă pe pagina de Facebook.

Negocierile dintre Congresul SUA și Casa Albă pe tema bugetului federal s-au încheiat fără rezultat, determinând declanșarea miercuri a așa-numitului „shutdown” guvernamental. Criza bugetară, generată de disputele profunde dintre republicani și democrați, a dus la oprirea parțială a activității instituțiilor federale și amenință să lase fără venituri temporare zeci de mii de angajați publici.

Situația tensionată ar putea avea efecte în lanț, inclusiv asupra serviciilor externe, dacă impasul politic se prelungește.

În acest context, Ambasada SUA în România a anunțat totodată că serviciile de pașapoarte și vize vor continua „în măsura posibilităților”, iar pentru informații actualizate cetățenii sunt îndrumați către site-ul oficial travel.state.gov .

Statele Unite au intrat oficial într-un nou blocaj guvernamental („shutdown”) la miezul nopții, ora locală, adică ora 07:00 în România, după ce Congresul nu a reușit să ajungă la un acord privind finanțarea federală. Este cel de-al 15-lea astfel de blocaj de la 1981 încoace, iar efectele sale se anunță ample, afectând direct serviciile publice și economia americană.

Agențiile federale avertizează că publicarea raportului crucial privind ocuparea forței de muncă pentru luna septembrie va fi amânată, transportul aerian ar putea înregistra întârzieri majore, iar cercetarea științifică va fi suspendată temporar. De asemenea, soldații americani riscă să nu-și mai primească salariile la timp, iar aproximativ 750.000 de angajați federali ar putea fi trimiși în concediu forțat, costul zilnic estimat al crizei fiind de 400 de milioane de dolari.

În acest context, președintele Donald Trump a lansat un avertisment dur către democrații din Congres, sugerând că blocajul ar putea fi folosit pentru a accelera reformele sale radicale privind reducerea aparatului guvernamental.

„În timpul shutdown-ului, putem face lucruri ireversibile, care sunt nefavorabile pentru ei și ireversibile pentru ei, cum ar fi concedierea unui număr mare de oameni, eliminarea lucrurilor care le plac, eliminarea programelor care le plac”, a declarat liderul de la Casa Albă.

Blocajul bugetar din Statele Unite, supranumit deja „paralizia guvernului federal”, a început la scurt timp după ce Senatul a respins o măsură temporară de finanțare care ar fi permis funcționarea instituțiilor până la 21 noiembrie. Propunerea republicanilor nu a fost susținută de democrați, aceștia criticând lipsa prevederilor privind prelungirea beneficiilor de sănătate pentru milioane de americani, care urmează să expire la finalul anului. În replică, republicanii au susținut că această chestiune ar trebui tratată separat de pachetul bugetar.

În centrul disputei se află suma de 1.700 de miliarde de dolari necesară pentru finanțarea agențiilor guvernamentale – echivalentul a aproximativ un sfert din bugetul total de 7.000 de miliarde de dolari al SUA. Restul fondurilor sunt deja direcționate către programele de sănătate și pensii, precum și pentru plata dobânzilor la uriașa datorie publică, care a depășit 37.500 de miliarde de dolari.

Economiștii avertizează că actualul impas ar putea dura mai mult decât precedentele blocaje bugetare, în special din cauza tensiunilor politice profunde dintre Congres și Casa Albă. Donald Trump și consilierii săi au lăsat de înțeles că ar putea folosi închiderea guvernului pentru a aplica reduceri drastice asupra programelor sociale și a salariilor funcționarilor federali, în încercarea de a forța o reformă administrativă rapidă.

Directorul bugetar al Casei Albe, Russell Vought, a declarat recent că administrația va susține „alocări mai puțin bipartizane” și a amenințat deschis cu concedieri permanente în cazul în care blocajul persistă. Declarațiile sale au amplificat îngrijorările privind o posibilă destabilizare economică pe termen scurt și efectele pe care o paralizie administrativă prelungită le-ar putea avea asupra piețelor și serviciilor publice esențiale.