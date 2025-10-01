Democrații vor iarăși să-l demită pe Trump. Un guvernator îl acuză de demță și invocă Amendamentul 25

Guvernatorul din Illinois, J.B. Pritzker, a cerut invocarea Amendamentului 25 pentru a-l înlătura pe președintele Donald Trump, acuzându-l de demență și imitarea tacticilor autoritare ale liderilor străini.

Aceasta a venit după ce Trump a ordonat trimiterea trupelor federale și a unui număr limitat de membri ai Gărzii Naționale în Chicago pentru a combate crima și imigrarea ilegală și pentru a proteja agenții ICE și facilitățile acestora.

Pritzker a afirmat:

Pe 24 septembrie 2025, președintele Donald Trump a sugerat, într-o reuniune cu generali și amirali la Marine Corps Base Quantico din Virginia, că orașe precum Chicago ar putea fi folosite drept „terenuri de antrenament” pentru trupele militare federale, ca răspuns la criminalitatea urbană și imigrația ilegală.

Trump a spus:

„Avem nevoie ca trupele să se antreneze în orașe periculoase, cum este Chicago, pentru a fi pregătite în cazul unor situații reale. Aceasta este o oportunitate unică pentru Gărzii Naționale să învețe cum să răspundă în mediile urbane. Nu este un secret că aceste orașe sunt foarte periculoase și necesită intervenție federală.”

Această declarație a fost percepută de oficialii locali ca o amenințare directă la adresa autorităților statale și municipale, ceea ce a stârnit tensiuni politice imediate .

În timpul unei conferințe de presă desfășurate la City Colleges din Chicago, împreună cu primarul Brandon Johnson, Pritzker a reacționat dur la declarațiile lui Trump.

Guvernatorul Pritzker a afirmat:

„Se pare că Donald Trump nu doar că are demență instalată, dar copiază tacticile lui Vladimir Putin. Trimiterea trupelor în orașe, gândindu-se că acesta este un fel de teren de antrenament pentru război sau că există un război intern în Statele Unite, este pur și simplu absurd și îmi fac griji pentru sănătatea lui.”

Mai mult, guvernatorul a cerut explicit invocarea Amendamentului 25:

„Există ceva cu adevărat greșit cu acest om și Amendamentul 25 ar trebui invocat imediat.”

Primarul Johnson a completat:

„Prezența agenților federali în zonele centrale ale orașului, inclusiv în apropierea clădirilor comerciale și a locuințelor, creează un climat de frică. Comunitățile imigrante se simt vizate și expuse, iar această acțiune este un abuz de putere care nu va fi tolerat.”

Amendamentul 25 al Constituției SUA oferă procedura legală pentru înlocuirea președintelui în cazul incapacității sale de a-și exercita atribuțiile. Secțiunea a patra stipulează:

„Ori de câte ori Vicepreședintele și majoritatea principalilor oficiali ai departamentelor executive sau ai unui alt organism pe care Congresul îl poate stabili prin lege transmit președintelui pro tempore al Senatului și Președintelui Camerei o declarație scrisă că Președintele este incapabil să îndeplinească atribuțiile funcției, Vicepreședintele va prelua imediat atribuțiile funcției ca Președinte interimar.”

Pritzker a susținut că acțiunile președintelui, precum trimiterea trupelor fără consimțământul autorităților statale și retorica autoritară, justifică aplicarea acestui amendament.

În cartierele afectate din Chicago, mai ales South Shore și West Side, comunitățile imigrante au organizat proteste spontane. Locuitorii au declarat:

„Ne temem pentru siguranța noastră și pentru familiile noastre. Prezența trupelor federale nu ne protejează, ci ne intimidă. Este inacceptabil să fie tratate orașele noastre ca terenuri de război.”

Unele afaceri locale au raportat scăderi semnificative ale veniturilor din cauza fricii locuitorilor de a circula în zonele afectate (ABC7 Chicago).

Legea Posse Comitatus interzice utilizarea forțelor armate în aplicarea legii interne, cu excepția cazurilor specific autorizate de Congres sau Constituție.

Criticii consideră că trimiterea trupelor federale în Chicago fără consimțământul guvernatorului poate încălca această lege și submina principiile federale de guvernare.

Această strategie amintește de intervențiile federale în Portland, Oregon, unde administrația Trump a justificat prezența forțelor federale prin invocarea creșterii criminalității și a protestelor violente.

Criticii consideră aceste intervenții ca fiind tactici politice menite să intimideze orașele conduse de democrați.

Pe plan politic, decizia de trimitere a trupelor poate consolida opoziția față de Trump în statele controlate de democrați și poate influența alegerile viitoare.

Pe plan social, militarizarea orașelor poate genera tensiuni între comunitățile locale și autoritățile federale, diminuând încrederea publicului în instituțiile guvernamentale și accentuând diviziunile sociale.