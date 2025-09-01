International Trump vrea să trimită Garda Națională la Chicago, după un val de crime







Garda Națională a devenit un punct central în disputa dintre președintele Donald Trump și liderii Chicago, după ce poliția a raportat cel puțin cinci persoane ucise și 35 rănite pe parcursul weekendului de Ziua Muncii, potrivit FoxNews.

Situația reflectă tensiunile în creștere din oraș, unde violența armată continuă să afecteze comunitățile, iar amenințarea intervenției federale a generat reacții aprinse din partea guvernatorului și primarului local.

În contextul escaladării violenței, președintele Trump a declarat că ar putea trimite Garda Națională pentru a sprijini poliția locală.

Reacția a venit după mai multe împușcături mortale: vineri seara, două femei au fost împușcate într-un apartament din South Shore, iar o tânără de 25 de ani a murit la spital.

Sâmbătă dimineața, un SUV a tras asupra a doi bărbați în stradă, unul dintre ei pierzându-și viața la spital. Mai târziu, cinci suspecți au ucis o femeie de 43 de ani.

Guvernatorul Illinois, JB Pritzker, a respins imediat propunerea președintelui, calificând-o drept „neconstituțională” și un „act periculos de acumulare a puterii”.

Pritzker și primarul Brandon Johnson au subliniat că orașul nu are nevoie de intervenția militară federală pentru a gestiona crima, evidențiind eforturile locale de prevenire și combatere a violenței.

Pe parcursul weekendului de Ziua Muncii, violența nu a dat semne de oprire. Duminică dimineața, un bărbat de 33 de ani a fost împușcat mortal în cap, iar cu puțin timp înainte, o altă împușcare în masă a dus la decesul unui bărbat de 46 de ani.

În total, poliția a raportat cel puțin cinci crime fatale și 35 de răniți, cifre care reflectă intensitatea problemelor de siguranță publică din oraș.

Reacțiile oficiale nu au întârziat: Trump a postat pe rețeaua sa socială, acuzând guvernatorul Pritzker de „incompetență” și avertizând că, dacă situația nu va fi rezolvată rapid, va interveni personal.

Primarul Johnson a semnat un ordin executiv prin care respinge orice desfășurare de trupe federale sau Garda Națională în Chicago, subliniind că protecția comunităților rămâne prioritatea administrației locale.

Amenințarea Gărzii Naționale ridică întrebări serioase despre rolul federal în combaterea violenței urbane.

Economiștii și analiștii politici avertizează că o intervenție militară poate avea efecte complexe, inclusiv tensiuni sociale și politice în rândul populației.

În plus, situația din Chicago este urmărită îndeaproape la nivel național, fiind un punct de referință pentru modul în care guvernul federal poate răspunde la crima urbană.

Pe termen lung, decizia privind Garda Națională poate influența strategia altor orașe cu probleme similare, stabilind un precedent pentru implicarea federală în probleme locale.

Liderii regionali și federali trebuie să găsească un echilibru între sprijinul militar și respectarea autonomiei locale, pentru a nu intensifica tensiunile deja existente.