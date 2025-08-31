Social Escapada perfectă de weekend lângă București. Plaje sălbatice, păduri și caiace







Zona Giurgiu, aflată la doar 70 de kilometri de București, ascunde peisaje spectaculoase, păduri umbroase și trasee perfecte pentru iubitorii de natură, însă potențialul turistic rămâne, în mare parte, neexploatat.

Deși mulți asociază regiunea doar cu plaja de la Gostinu sau Parcul de Aventură Comana, proiectul Ecoruta Dunăreană promite să transforme sudul județului într-o destinație de ecoturism unică.

Deși fluviul Dunărea traversează România pe sute de kilometri, țara noastră nu a reușit să valorifice oportunitățile turistice pe care acesta le oferă. Cu excepția Deltei Dunării și a zonei spectaculoase de la Cazanele Dunării, restul malurilor au fost ignorate ani la rând.

Orașe precum Giurgiu sau Oltenița ar fi putut deveni huburi turistice moderne, dar lipsa investițiilor și a strategiilor de dezvoltare a lăsat în urmă infrastructura și serviciile.

În timp ce țări vecine, precum Bulgaria, au reușit să creeze trasee spectaculoase, plaje amenajate și experiențe unice, malurile românești ale Dunării rămân, în multe zone, prafuite, neîngrijite și nepromovate.

Un exemplu clar îl reprezintă zona Calafat – Vidin. Deși podul „Noua Europă” a fost inaugurat în 2014, partea românească nu a beneficiat de investiții majore. În schimb, Vidin a dezvoltat obiective turistice atractive, zone de agrement și trasee culturale, atrăgând tot mai mulți vizitatori.

Departe de imaginea de oraș prăfuit, Giurgiu și localitățile din apropiere, precum Oinacu, Comasca, Slobozia, Gostinu sau Prundu, oferă priveliști deosebite și experiențe autentice pentru turiștii care vor să exploreze zona.

Pădurile de pe malul Dunării ascund trasee umbroase, perfecte pentru drumeții și ture cu bicicleta. În plus, zona oferă posibilitatea de a face birdwatching, Dunărea fiind un habitat pentru numeroase specii de păsări. Nu este Delta Dunării, dar avantajul major este că accesul este mult mai facil și costurile sunt reduse.

Pentru iubitorii de sporturi nautice, există zone unde se pot organiza ture cu caiacul, în special pe brațe liniștite și sigure, cum este cel din apropierea comunei Comasca. Caiacul pe Dunăre este o experiență spectaculoasă, iar organizatorii locali asigură echipamentele și ghidajul necesar.

Unul dintre cele mai ambițioase proiecte pentru dezvoltarea turismului în zonă este Ecoruta Dunăreană, dezvoltată de Asociația MaiMultVerde. Traseul are o lungime de 44 de kilometri și conectează localitățile Slobozia, Oinacu, Giurgiu, Gostinu și Prundu.

Scopul proiectului este de a crea o rută integrată de ecoturism unde vizitatorii pot merge cu bicicleta, pe jos sau cu caiacul. Deja au fost făcute primele lucrări de curățare a zonei, strângându-se peste 2.400 de saci de deșeuri și colectându-se aproximativ 10 tone de gunoaie în doar două săptămâni, între 7 și 20 iunie.

Pe traseu, turiștii vor putea descoperi zone de popas precum pontonul plutitor de lângă comuna Comasca, pădurea Cama, insula Lungu și ostroavele din jur. Mai mult, vor exista puncte de unde pot fi rezervate caiace pentru ture organizate pe Dunăre.

Un alt avantaj al dezvoltării traseului ecoturistic îl reprezintă promovarea gastronomiei locale. Comunitățile din zonă își pot valorifica tradițiile culinare și pot oferi turiștilor preparate autentice româno-bulgărești.

Un exemplu este celebra plăcintă dolongaci, specifică comunei Slobozia, un desert tradițional bulgăresc cu brânză dulce, copt pe vatră. De asemenea, turiștii pot descoperi ciorba de gâscă, salatele de vinete și ardei copți și alte preparate gătite pe jar, oferite de gospodăriile din localitățile de pe traseu.

Aceste experiențe gastronomice vor fi integrate în pachetele turistice, pentru ca vizitatorii să se poată bucura de un mix de natură, cultură și tradiții autentice.

Deși peisajele sunt spectaculoase, zona Giurgiu – Gostinu – Comasca se confruntă cu o problemă cronică: deșeurile abandonate. Din cauza lipsei unei administrări clare, malurile Dunării au devenit gropi de gunoi neoficiale, cu PET-uri, electrocasnice, resturi de mobilier și chiar deșeuri din construcții.

Loredana Pană, expert advocacy al MaiMultVerde, atrage atenția că responsabilitatea salubrizării nu este clar definită: „În momentul de față nu este clar ce autoritate este responsabilă cu salubrizarea malurilor Dunării. Această situație trebuie rezolvată urgent, pentru că problema gunoaielor afectează mediul și împiedică dezvoltarea turistică a zonei.”

Un exemplu este plaja de la Gostinu, frecventată vara de peste 4.000 de oameni în weekend, unde primăria face curățenie voluntar, deși terenul nu îi aparține.

Dunărea este administrată de Apele Române, pădurea din jur de Romsilva, iar drumul de acces de ANIF. Lipsa unei coordonări între instituții face dificilă gestionarea problemelor de mediu.

Pe lângă natură și aventură, zona ascunde obiective culturale puțin cunoscute. Printre acestea se numără ruinele cetății lui Mircea cel Bătrân din Giurgiu, menționate într-un document din 1403, și cazematele de la Slobozia, construite pentru apărarea malurilor.

Din păcate, aceste obiective nu sunt puse în valoare și nici măcar semnalizate corespunzător, ceea ce reduce atractivitatea lor pentru turiști. Integrarea lor în traseul ecoturistic ar putea adăuga o dimensiune culturală importantă Ecorutei Dunărene.

Zona Giurgiu are toate ingredientele necesare pentru a deveni o destinație ecoturistică de top: natură spectaculoasă, acces facil din București, tradiții gastronomice, obiective culturale și posibilități de aventură.

Proiectul Ecoruta Dunăreană poate reprezenta punctul de pornire pentru revitalizarea turismului în sudul României, însă succesul depinde de investiții, de implicarea autorităților și de o promovare eficientă.

Dacă va fi finalizat și gestionat corespunzător, traseul de 44 km ar putea transforma Giurgiu într-un pol turistic alternativ pentru cei care își doresc aventură, natură și tradiții autentice, la doar o oră de Capitală.