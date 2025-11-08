Social

Un bărbat din Buzău s-a trezit cu mascații la poartă, după un apel fals la 112: Trage cu pușca după soție

Un bărbat din Buzău s-a trezit cu mascații la poartă, după un apel fals la 112: Trage cu pușca după soție
Un bărbat din Buzău a fost vizat de o intervenție a polițiștilor și a trupelor speciale, după un apel fals la 112 care anunța că acesta ar vrea să-și omoare soția. După verificări, agenții au constatat că sesizarea nu era reală, potrivit campusbuzau.ro.

Autoritățile au ajuns în scurt timp la locuința bărbatului din Buzău

Echipaje ale poliției, jandarmeriei și trupelor speciale au ajuns în scurt timp la locuința bărbatului. În imaginile surprinse de camerele de supraveghere, proprietarul, îmbrăcat într-un hanorac vișiniu, poate fi văzut discutând surprins cu oamenii legii care verificau gospodăria.

Autoritățile au verificat atât locuința, cât și anexele gospodăriei – beciul, magazia și curtea – pentru a se asigura că nu există nicio persoană în pericol.

Cel care a sunat la 112 anunța că „un bărbat cu barbă și hanorac vișiniu își urmărește soția prin curte și trage cu pușca după ea”, potrivit campusbuzau.ro.

Ciprian Ciucu – primarul care a transformat o uliță uitată într-un bulevard demn de o capitală europeană
Noua obsesie a românilor, declanșată în pandemie, scoate din buzunar o sumă echivalentă unei rate lunare

Proprietarul spune că nu știa nimic despre acuzații

Proprietarul a declarat că nu știa despre acuzații și a relatat ce s-a întâmplat când autoritățile au ajuns la fața locului.

Poliție

Poliție. Sursa foto: dreamstime.com

„Eram în curte și am auzit sirene. Și surpriza cea mare a fost că mașina de poliție a fost pentru mine. Au verificat toate încăperile din casă, inclusiv beciul, magazia din spate și după aceea mi-au și spus că este o alarmă falsă. Ei de fapt când au intrat în casă căutau soția, pentru că apelantul le-ar fi spus că eu alergam soția prin curte și am tras două focuri de armă. Și după aceea am fugit după soție în casă cu arma”, a afirmat bărbatul.

Ce amendă riscă persoana care a sunat la 112

Astfel, în urma verificărilor, polițiștii au constatat că sesizarea nu era reală. Autoritățile încearcă acum să afle cine a sunat la numărul de urgență. Dacă va fi identificată, persoana riscă o amendă de până la 4.000 de lei și un dosar penal pentru alertare falsă a autorităților.

Când aliații gândesc diferit: America, Europa și viitorul lumii occidentale se schimbă
Cum să fii autentic(ă) în era AI și a perfecțiunii online | Cu Noémi Brezoszki |
Un comunist la New York și o vizită de consolare la București . 7x7, analiza săptămânii

