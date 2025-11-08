Economie

Firmele care abandonează lucrările publice ar urma să fie amendate. Care sunt sancțiunile

Firmele care abandonează lucrările publice ar urma să fie amendate. Care sunt sancțiunile
O modificare legislativă care vizează OG 43/1997 prevede ca firmele care se ocupă de repararea drumurilor să fie responsabilizate legat de acest lucru. Așadar acestea ar urma să fie sancționate pentru ”abandonarea lucrărilor”.

Drumurile publice și reparația lor, în sfârșit o preocupare pentru legislativ

În expunerea de motive a acestei modificări se arată că în ultimii ani au fost tot felul de situații în care drumurile publice aflate în reparație au fost abandonate de responsabili. În acest fel a fost pusă în pericol infrastructura rutieră, dar și circulația. De asemenea degradarea drumurilor a pus în pericol inclusiv starea mașinilor care au circulat pe ele.

Lucrări, circulație,București.

Lucrări în Capitală. Sursa foto: Facebook/Nicușor Dan

Drept urmare s-a încercat găsirea unei metode pentru responsabilizarea operatorilor economici care fac astfel de reparații. Mai ales că la acest moment nu există dispoziții exprese care să sancționeze astfel de situații.

Protejarea investițiilor publice

Modificarea vine să preîntâmpine abandonarea unor astfel de lucrări. Dar și reducerea riscurilor generate de lucrări lăsate în paragină. Pe de altă parte se urmărește consolidarea disciplinei contractuale cu privire la astfel de spețe. Și protejarea investițiilor publice este un alt motiv pentru care se modifică OG.

Amenzi de zeci de mii de lei

Astfel este considerat abandon părăsirea amplasamentului lucrării li lăsarea drumului într-o stare ce pune în pericol circulația. De asemenea și oprirea neautorizată a activităților la lucrare pentru mai mult de 15 zile este considerată abandon. Sancțiunile în astfel de cazuri sunt destul de consistente.

Mai exact vorbim despre amenzi cuprinse între 50.000 lei și 100.000 lei, care sunt aplicate direct operatorului executant al lucrării. Există posibilitatea ca în cazul repetării faptei operatorului să nu îi mai fie permis să participe la licitații publice de acest tip. Iar această interdicție poate să fie stabilită pe o perioadă de până la doi ani. Personalul împuternicit al administratorului drumului public este cel care va constata sancțiunile și le va aplica.

