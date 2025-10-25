Cum își pot recupera șoferii certificatul de înmatriculare reținut în trafic

Șoferii cărora le-a fost reținut certificatul de înmatriculare trebuie să urmeze procedura indicată de Registrul Auto Român (RAR) înainte de a se prezenta la poliție pentru restituire. Această măsură clarifică pașii oficiali pentru redobândirea documentului, în funcție de motivele reținerii, fie defecțiuni tehnice, fie ITP expirat.

Potrivit informațiilor oferite de Registrul Auto Român, șoferii nu trebuie să se prezinte direct la poliție pentru a-și recupera certificatul reținut. În cazul în care documentul a fost reținut pentru defecțiuni tehnice constatate de polițiști, vehiculul trebuie mai întâi reparat într-un service autorizat.

Ulterior, mașina trebuie prezentată la RAR, unde inspectorii verifică dacă problemele au fost remediate corespunzător. Doar după primirea dovezii RAR că vehiculul corespunde normelor tehnice, șoferii pot merge la poliție pentru restituirea certificatului de înmatriculare.

Procedura este similară în cazul reținerii certificatelor pentru ITP expirat, însă verificarea tehnică se realizează exclusiv la RAR. În această situație, vehiculul nu mai poate circula pe drumurile publice, fiind transportat pe platformă până la reprezentanța RAR pentru inspecție.

Inspectorii notează pe dovada temporară că verificarea a fost efectuată și că vehiculul respectă standardele tehnice.Șoferii care au primit reținerea certificatului pentru defecțiuni tehnice trebuie să repare problemele într-un service autorizat, să prezinte vehiculul la RAR pentru verificare, iar inspectorii vor menționa pe dovada temporară că defecțiunile au fost remediate.

În cazul ITP-ului expirat, verificarea se efectuează exclusiv la RAR, indiferent dacă mașina funcționează. Deoarece vehiculul nu mai are voie să circule pe drumurile publice, transportul se face de regulă pe platformă. După ce inspecția tehnică este trecută și mențiunea completată de inspectorii RAR, șoferul poate solicita poliției restituirea certificatului de înmatriculare.

Astfel, procesul implică parcurgerea a două etape principale, prezentarea vehiculului la RAR pentru verificarea tehnică și, ulterior, depunerea dovezii la poliție pentru restituirea certificatului.