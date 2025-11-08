Cetățeanul turc implicat în asasinatul de la Râșcani, extrădat la Chișinău. Ancheta scoate la iveală o rețea internațională de crimă organizată

Republica Moldova. Unul dintre cele mai răsunătoare cazuri de crimă din ultimii ani în Republica Moldova se apropie de o nouă etapă. Cetățeanul turc Hassan Toper, considerat principalul organizator al asasinării lui Eren Izzet, lider al unei grupări criminale din Londra, a fost extrădat la Chișinău în seara zilei de 7 noiembrie.

Cazul, care a implicat intervenția autorităților britanice, urmăriri internaționale prin Interpol și demiteri la nivelul MAI, scoate la iveală o răzbunare sângeroasă și breșe grave în sistemul de azil al Republicii Moldova.

Potrivit Poliției Naționale, Hassan Toper a avut un rol esențial în organizarea și coordonarea asasinatului lui Eren Izzet, comis pe 10 iulie 2024, în sectorul Râșcani al capitalei. De asemenea, el ar fi contribuit la evadarea autorului crimei de pe teritoriul Republicii Moldova.

După luni de investigații, în august 2024, Toper a fost anunțat în urmărire internațională prin canalele OIPC–INTERPOL, fiind ulterior reținut la 15 octombrie de autoritățile britanice, care au aprobat extrădarea în Republica Moldova.

Poliția a precizat că această acțiune a fost posibilă datorită cooperării eficiente între instituțiile de aplicare a legii din Republica Moldova și Regatul Unit, subliniind progresele înregistrate în colaborarea polițienească internațională.

În continuare, suspectul urmează să fie prezentat procurorilor pentru documentarea procesuală și aplicarea măsurilor preventive.

Asasinatul a avut loc pe 10 iulie 2024, în plină zi, la terasa unui local din sectorul Râșcani. Victima, Eren Izzet, în vârstă de 41 de ani, era liderul unei grupări criminale din Londra, căutat de autoritățile din Marea Britanie și Turcia pentru infracțiuni grave.

Deși fusese arestat de două ori în Republica Moldova, Izzet a fost eliberat după expirarea mandatelor, în timp ce cererea sa de azil era încă în examinare. Potrivit anchetatorilor, motivul crimei a fost răzbunarea personală: în 2012, victima l-ar fi ucis pe fratele asasinului.

Potrivit șefului Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, pe 15 iunie 2024, doi cetățeni străini, un asasin profesionist și complicele său principal, au intrat în Republica Moldova pe ruta Larnaca–Chișinău. Ei ar fi fost preluați de o cetățeancă moldoveană, concubina unuia dintre ei, care a facilitat deplasările și ascunderea acestora.

În perioada 28–30 iunie, complicele principal a închiriat un autoturism și a explorat zona unde urma să fie comisă crima. Deținea un apartament în apropierea locului faptei, dotat cu o cameră video pentru supravegherea țintei.

Pe 3 iulie, acesta a părăsit Republica Moldova, zburând spre Istanbul. Între timp, asasinul a cumpărat o bicicletă, folosită pentru a se deplasa rapid în ziua crimei, fără a-și lăsa urme, refuzând să ofere date personale la achiziție.

În dimineața zilei de 10 iulie, camerele de supraveghere l-au surprins pe asasin la ora 11:15, traversând bulevardul Kiev din Chișinău. La 11:31, acesta a tras mortal asupra lui Eren Izzet, apoi a fugit spre apartamentul său.

După doar o oră, la 12:26, a plecat spre Gara de Nord, iar la 13:30 a luat un microbuz spre Iași, părăsind țara prin Vama Sculeni la ora 16:25. Câteva ore mai târziu, la 19:50, a zburat din Iași spre Bergamo, Italia.

Anchetatorii au constatat că întreaga operațiune a fost planificată cu precizie militară.

Un alt suspect, complicele numărul 2, a intrat în Republica Moldova pe 7 iulie, venind din Germania, fiind ulterior văzut alături de asasin în mai multe locații din Chișinău. La câteva ore după crimă, acesta a părăsit țara prin Vama Leușeni.

Pe 5 august, complicii și asasinul au fost dați în urmărire internațională, iar pe 30 august, complicele principal a fost reținut în Marea Britanie. Autoritățile moldovene analizează în prezent procedura de extrădare.

„Avem un schimb constant de date cu partenerii, dar există o limită până unde putem comunica public, pentru a nu prejudicia acțiunile în desfășurare”, a declarat Viorel Cernăuțeanu.

Șeful PCCOCS, Viorel Furtună, a menționat că toate persoanele implicate riscă până la 20 de ani de închisoare sau chiar detenție pe viață.

După ancheta desfășurată de Serviciul Protecție Internă și Anticorupție (SPIA), șeful Inspectoratului General al Migrației, Mihai Vodă, și adjuncții săi au fost eliberați din funcție prin decizia Ministerului Afacerilor Interne.