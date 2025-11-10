Control al PICCJ la Parchetul General de pe lângă Turnu Măgurele, în cazul femeii ucise de soț

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie( PICCJ) a dispus un control la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele, după ce o femeie a fost ucisă de soțul ei, care fusese reclamat anterior pentru viol și răpire.

Procurorul general al PICCJ a dispus, pe 10 noiembrie 2025, efectuarea unui control tematic la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele, ca urmare a omorului produs în comuna Beciu, judeţul Teleorman, pe 8 noiembrie 2025. Măsura a fost comunicată oficial de PICCJ.

Controlul urmăreşte modul în care s-au desfăşurat cercetările în dosarul penal privind infracţiunea de viol, precum şi procedura aplicată în cazul ordinului provizoriu de protecţie. Verificările vizează atât aspectele procedurale, cât şi respectarea legalităţii în anchetă.

Femeia ucisă obţinuse două ordine de protecţie, unul provizoriu şi unul pe termen lung, însă soţul ei a continuat să o ameninţe şi a fost reclamat că a răpit-o şi violat-o. Autorităţile nu l-au reţinut pe agresor, iar verificările la IPJ Teleorman vizează respectarea procedurilor şi luarea măsurilor legale necesare.

La data de 22 septembrie, poliţiştii au eliberat un ordin de protecţie provizoriu împotriva bărbatului în vârstă de 42 de ani, iar patru zile mai târziu, pe 26 septembrie, Judecătoria Turnu Măgurele a dispus emiterea unui ordin de protecţie valabil pentru o durată de șase luni.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Teleorman au anunţat că, în urma cercetărilor efectuate împreună cu Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele, nu au fost identificate elemente care să justifice luarea unor măsuri preventive. Precizările au fost transmise duminică de oficialii instituţiei.

După emiterea ordinelor de protecţie, tatăl victimei a apelat în repetate rânduri numărul de urgenţă 112, semnalând ameninţări din partea ginerelui. Acesta a fost însă amendat contravenţional, poliţiştii considerând că sesizările formulate nu se confirmă.