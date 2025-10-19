International

Xi Jinping cere reunificarea Chinei într-un mesaj către noua lideră a opoziției din Taiwan

Xi Jinping cere reunificarea Chinei într-un mesaj către noua lideră a opoziției din Taiwan
Președintele Chinei, Xi Jinping, a făcut duminică apel la „avansarea reunificării naționale” într-un mesaj de felicitare adresat noii lidere a principalului partid de opoziție din Taiwan, Cheng Li-wun, recent aleasă în fruntea Partidului Kuomintang (KMT), potrivit Reuters.

Xi Jinping, mesaj de felicitare pentru Cheng Li-wun

Alegerile din Partidul Kuomintang (KMT) au avut loc în contextul acuzațiilor că Beijingul s-ar fi implicat în proces. Cheng Li-wun, fostă parlamentară în vârstă de 55 de ani, va prelua oficial conducerea partidului pe 1 noiembrie, într-un moment de tensiuni tot mai mari între China și Taiwan. Guvernul de la Taipei respinge ferm revendicările Chinei asupra insule.

Într-un mesaj transmis în calitate de lider al Partidului Comunist Chinez, Xi Jinping a îndemnat KMT „să consolideze fundația politică comună” și „să unească majoritatea populației din Taiwan pentru a adânci schimburile, cooperarea și dezvoltarea comună, în vederea avansării reunificării naționale”.

Cheng evită să vorbească despre o unire cu China

În răspunsul său, Cheng Li-wun nu a menționat direct o unire cu Beijingul, spunând doar că „ambele maluri ale strâmtorii Taiwanului aparțin națiunii chineze”, referindu-se la identitatea etnică, nu la cea politică. Ea a subliniat importanța „întăririi schimburilor și cooperării transstrâmtoare” și a menținerii „păcii și stabilității în regiune”.

Steag China și Taiwan.

Steag China și Taiwan. Sursă foto: Arhiva EVZ

Partidul Kuomintang, care a susținut tradițional relații mai apropiate cu China, este principalul interlocutor preferat de Beijing. Autoritățile chineze refuză să discute cu actualul președinte taiwanez Lai Ching-te și cu partidul său progresist, DPP, pe care îl consideră „separatist”.

Alegerile KMT, afectate de dezinformare din partea Chinei

Alegerile din Partidul Kuomintang (KMT) au fost umbrite de acuzații de dezinformare venite din China, după ce susținătorii contracandidatului lui Cheng, fostul primar al Taipeiului Hau Lung-bin, au reclamat campanii online menite să-i discrediteze candidatura. Beijingul a negat orice implicare, susținând că postările respective nu reflectă poziția oficială a sa.

Fostul candidat la vicepreședinție al KMT, Jaw Shau-kong, a spus că partidul trebuie să reducă influența pro-Beijing și să aibă în vedere că „alegerile au loc în Taiwan, nu în China continentală”. Purtătorul de cuvânt al partidului DPP, Justin Wu, a afirmat că există „semne clare de interferență chineză” în scrutin, acuzație ironizată de KMT, care a răspuns ironic: „Cine este acesta?”.

