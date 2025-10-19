International

China susține că SUA au lansat atacuri asupra asupra unei instituții cheie

Comentează știrea
China susține că SUA au lansat atacuri asupra asupra unei instituții cheieAtac cibernetic. Sursă foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Autoritățile chineze au lansat duminică acuzații grave la adresaStatelor Unite, susținând că Agenția Națională de Securitate a SUA (NSA) ar fi derulat atacuri cibernetice complexe asupra Centrului Național de Servicii de Timp al Chinei, instituția responsabilă cu gestionarea și sincronizarea orei standard la nivel național, potrivit agenției Reuters.

China susține că operațiunea s-a desfășurat „pe o perioadă îndelungată”

Ministerul Securității Statului din China afirmă că aceste operațiuni de spionaj s-ar fi desfășurat „pe o perioadă îndelungată”, vizând nu doar sistemele interne ale centrului, ci și infrastructuri critice care, potrivit Beijingului, ar fi putut afecta rețelele de comunicații, sistemele financiare, distribuția energiei și chiar ora oficială internațională.

Declarațiile oficiale susțin că autoritățile chineze au identificat încă din anul 2022 dovezi privind extragerea de date sensibile și accesarea neautorizată a conturilor angajaților. Aceste date ar fi fost folosite ulterior pentru spionarea conversațiilor și monitorizarea rețelelor interne.

SUA ar fi exploatat o vulerabilitate a instituției chineze

De asemenea, Ministerul chinez afirmă că NSA ar fi exploatat o vulnerabilitate a serviciului de mesagerie al unui producător străin de telefoane mobile, fără a-i menționa numele, pentru a pătrunde în dispozitivele personalului Centrului.

Explozie în Rahova. Câți bani va oferi statul persoanelor afectate
Explozie în Rahova. Câți bani va oferi statul persoanelor afectate
SOS, explicații după ce Diana Șoșoacă a fost prezentă la un eveniment la Moscova
SOS, explicații după ce Diana Șoșoacă a fost prezentă la un eveniment la Moscova
negocieri SUA China

negocieri SUA China / sursa foto:

Cu ce se ocupă Centrul Național al Timpului din China

Centrul Național al Timpului funcționează sub autoritatea Academiei Chineze de Științe și are rolul crucial de a genera, întreține și transmite ora standard a țării. Beijingul susține că atacurile s-ar fi extins în 2023 și 2024 asupra infrastructurii de sincronizare de înaltă precizie, considerate vitale pentru stabilitatea digitală a statului.

Ambasada SUA la Beijing nu a emis deocamdată un răspuns oficial.

Acuzațiile apar pe fondul intensificării tensiunilor dintre cele două mari puteri, fiecare parte acuzând-o pe cealaltă de atacuri cibernetice. Situația este amplificată de disputele comerciale, inclusiv restricțiile impuse de China asupra exporturilor de pământuri rare și amenințările Washingtonului privind creșterea tarifelor vamale pentru produsele chinezești.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:36 - Explozie în Rahova. Câți bani va oferi statul persoanelor afectate
14:25 - Simt plantele durerea? O întrebare la care s-a aflat răspunsul
14:14 - China susține că SUA au lansat atacuri asupra asupra unei instituții cheie
14:02 - Frida, bruneta din ABBA – povestea uimitoare despre război, iubire interzisă și regăsirea tatălui
13:51 - Un cetățean american riscă expulzarea în India după ce a fost închis pe nedrept 43 de ani
13:41 - SOS, explicații după ce Diana Șoșoacă a fost prezentă la un eveniment la Moscova

HAI România!

Cum ni se spurcă trenul vieții
Cum ni se spurcă trenul vieții
George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei
George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei
💔 Cum se vindecă o inimă frântă | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #20
💔 Cum se vindecă o inimă frântă | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #20

Proiecte speciale