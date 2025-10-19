China susține că SUA au lansat atacuri asupra asupra unei instituții cheie

Autoritățile chineze au lansat duminică acuzații grave la adresaStatelor Unite, susținând că Agenția Națională de Securitate a SUA (NSA) ar fi derulat atacuri cibernetice complexe asupra Centrului Național de Servicii de Timp al Chinei, instituția responsabilă cu gestionarea și sincronizarea orei standard la nivel național, potrivit agenției Reuters.

Ministerul Securității Statului din China afirmă că aceste operațiuni de spionaj s-ar fi desfășurat „pe o perioadă îndelungată”, vizând nu doar sistemele interne ale centrului, ci și infrastructuri critice care, potrivit Beijingului, ar fi putut afecta rețelele de comunicații, sistemele financiare, distribuția energiei și chiar ora oficială internațională.

Declarațiile oficiale susțin că autoritățile chineze au identificat încă din anul 2022 dovezi privind extragerea de date sensibile și accesarea neautorizată a conturilor angajaților. Aceste date ar fi fost folosite ulterior pentru spionarea conversațiilor și monitorizarea rețelelor interne.

De asemenea, Ministerul chinez afirmă că NSA ar fi exploatat o vulnerabilitate a serviciului de mesagerie al unui producător străin de telefoane mobile, fără a-i menționa numele, pentru a pătrunde în dispozitivele personalului Centrului.

Centrul Național al Timpului funcționează sub autoritatea Academiei Chineze de Științe și are rolul crucial de a genera, întreține și transmite ora standard a țării. Beijingul susține că atacurile s-ar fi extins în 2023 și 2024 asupra infrastructurii de sincronizare de înaltă precizie, considerate vitale pentru stabilitatea digitală a statului.

Ambasada SUA la Beijing nu a emis deocamdată un răspuns oficial.

Acuzațiile apar pe fondul intensificării tensiunilor dintre cele două mari puteri, fiecare parte acuzând-o pe cealaltă de atacuri cibernetice. Situația este amplificată de disputele comerciale, inclusiv restricțiile impuse de China asupra exporturilor de pământuri rare și amenințările Washingtonului privind creșterea tarifelor vamale pentru produsele chinezești.