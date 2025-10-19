Japonia și ororile Unității 731: când știința a devenit armă

În anii 1930, Japonia imperială a transformat ambițiile științifice în instrumente ale morții. Sub conducerea microbiologului militar Shiro Ishii, Imperiul a creat în Manciuria ocupată un complex secret — Unitatea 731 — dedicat dezvoltării și testării armelor biologice. Oficial, era un centru de cercetare epidemică, dar în realitate devenise o fabrică a morții, unde mii de prizonieri chinezi, ruși, coreeni și mongoli au fost folosiți ca subiecți umani în experimente atroce.

După ce împăratul Hirohito a proclamat era Showa („Pacea iluminată”), Japonia a investit masiv în știință militară. Ishii, inspirat de potențialul armelor biologice și surprins de teama occidentalilor față de acestea, a convins Statul Major că bacteriile ar putea deveni „armele invizibile” ale viitorului. În 1932, la Pingfang, lângă Harbin, au început construcțiile unei baze uriașe – peste o sută de clădiri, laboratoare, crematorii și închisori – protejate de Armata Kwantung.

În 1936, „Fabrica Morții” era complet operațională. Aici s-au produs și testat bacterii de ciumă, holeră, antrax, tifos și febră paratifoidă. Prizonierii erau supuși vivisecțiilor fără anestezie, expunerilor la temperaturi extreme și infecțiilor deliberate. Potrivit mărturiilor, aproximativ 600 de oameni mureau anual, iar între 1939 și 1945 au fost ucise peste 3.000 de persoane. Experimentele includeau și teste cu degerături, efectuate pe copii chinezi și studenți ruși din Harbin, pentru a evalua rezistența organismului la frigul extrem – pregătiri pentru o invazie a URSS.

Unitatea 731 a testat arme biologice și pe front: în 1939, în timpul confruntărilor de la Halhin Gol, bacterii de tifos au fost răspândite în apele râului Argun. Manciuria însăși a devenit un teren de încercare, cu epidemii provocate deliberat în satele locale. Complexul avea propriul aerodrom și instalații de producere a bombelor bacteriologice, destinate unui război total.

Când Armata Roșie a intrat în Manciuria, în august 1945, Ishii a ordonat distrugerea bazelor și execuția prizonierilor. Totuși, documente și mărturii au supraviețuit. Uniunea Sovietică a organizat în 1949 Procesele de la Habarovsk, condamnând 12 ofițeri japonezi. Dar principalii vinovați, inclusiv Ishii, au scăpat – americanii le-au oferit imunitate în schimbul datelor experimentale, folosite ulterior în propriile programe de război biologic.

Astăzi, la Harbin, un muzeu amintește victimele Unității 731. Pentru China, acea pagină rămâne simbolul cruzimii științei dezumanizate; pentru istorie, un avertisment despre ce se întâmplă atunci când progresul este pus în slujba distrugerii.