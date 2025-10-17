Medicul Flavia Groșan, internată în stare critică la Spitalul Județean din Oradea

Medicul pneumolog Flavia Groșan este internată în stare gravă la Spitalul Județean din Oradea, fiind în comă după ce a suferit un stop cardiorespirator în noaptea de joi spre vineri, potrivit unei surse medicale citate de bihon.ro.

Medicii au reușit să o resusciteze, iar în prezent Flavia Groșan este intubată și ventilată mecanic. Potrivit aceleiași surse, pacienta are pleurezii masive care au fost drenate, iar starea ei rămâne gravă, cu șanse reduse de recuperare.

Potrivit unor informații citate de bihon.ro, medicul ar fi aflat încă din 2021 că suferă de cancer, iar boala s-ar fi extins între timp. Spitalul nu a transmis până acum un diagnostic sau un buletin medical oficial.

„Pacienta este în comă profundă, de gradul 4 pe scala Glasgow, și este ventilată artificial”, a afirmat o sursă medicală pentru ebihoreanul.ro. Pe scala Glasgow, gradul 4 de comă indică o stare medicală critică.

Sursa menționată anterior notează că medicul ar fi evitat spitalizarea și s-ar fi tratat acasă timp de aproape o săptămână, deși simptomele pe care le descria, inclusiv pe rețelele de socializare, erau foarte grave.

Într-o postare recentă pe pagina clinicii PneumoMed, medicul a scris că este „departe de recuperarea pneumoniei”.

„Încă sunt departe de recuperarea pneumoniei de care vă povesteam zilele trecute. Eu ca pneumolog, încerc. Dar dumneavoastră n-o să puteți fără un medic în apropiere. Zilele astea mi am dat seama la ce riscuri m am supus la tratamentul covidului. Important este ca cei mai mulți dintre noi trăim. Imensă satisfacție. Deși unii încă îmi caută morții”, a scris aceasta.

Flavia Groșan este medic primar pneumolog și bronholog în Oradea, unde profesează în sistemul privat. Conform prezentării sale profesionale, a absolvit în 1991 și are competențe în bronhoscopie și explorări funcționale respiratorii, desfășurându-și activitatea la clinica PneumoMed.

Medicul a devenit cunoscut la nivel național în 2021, în perioada pandemiei de COVID-19, după ce a contestat protocoalele oficiale. În martie același an, Colegiul Medicilor Bihor a audiat-o, fără a dispune sancțiuni la acel moment.

În august 2025, Flavia Groșan a revenit în atenția publică după ce a scris pe Facebook că o persoană vaccinată anti-COVID ar putea transmite boala unei persoane nevaccinate prin contacte intime. Colegiul Medicilor Bihor a anunțat deschiderea unei cercetări disciplinare.