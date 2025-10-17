Carmen de la Sălciua, pe mâna medicilor. Ce s-a întâmplat

Carmen de la Sălciua a decis că este momentul pentru o schimbare discretă. Artista a lăsat în urmă rutina zilnică din Cluj și a venit în Capitală pentru o vizită programată la medicul estetician. Cântăreața și-a făcut mai multe intervenții estetice.

După un an în care nu a mai apelat la nicio procedură estetică, Carmen a optat pentru mici retușuri, care să-i ofere un aer mai proaspăt, fără a schimba expresivitatea feței. Artista și-a pus botox și acid și le-a arătat fanilor poză cu rezultatul.

„Acum, după un an, am venit doar pentru un mic refresh – puțin botox, puțin acid, totul cu măsură și foarte natural”, a spus Carmen de la Sălciua, într-un mesaj postat pe Instagram.

Artista, care s-a remarcat de-a lungul timpului nu doar prin voce, ci și prin imaginea sa impecabilă, a subliniat că nu este adepta transformărilor radicale. Ea a vrut doar să elimine urmele oboselii și stresului acumulate în ultimele luni.

„Am trecut printr-o perioadă solicitantă, iar chipul meu simțea nevoia de puțină împrospătare”, le-a transmis ea fanilor.

Carmen a împărtășit și câteva imagini din cabinetul esteticianului, unde s-a lăsat pe mâinile unui specialist cunoscut din București. Procedurile au fost realizate rapid, iar artista s-a declarat încântată de cât de firească arată schimbarea.

Recent, Carmen de la Sălciua și-a sărbătorit ziua de naștere și a ales să marcheze momentul printr-un gest special pentru mama sa. Cântăreața a mers la locul de muncă al acesteia, unde a surprins-o cu un cadou la care femeia nu s-ar fi așteptat: o mașină nouă.

Gestul a emoționat-o până la lacrimi pe mama artistei, care a fost vizibil copleșită de surpriză. „A fost modul meu de a-i mulțumi pentru tot ce a făcut pentru mine”, a spus Carmen.