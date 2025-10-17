Monden

Carmen de la Sălciua, pe mâna medicilor. Ce s-a întâmplat

Carmen de la Sălciua, pe mâna medicilor. Ce s-a întâmplat
Carmen de la Sălciua a decis că este momentul pentru o schimbare discretă. Artista a lăsat în urmă rutina zilnică din Cluj și a venit în Capitală pentru o vizită programată la medicul estetician. Cântăreața și-a făcut mai multe intervenții estetice.

Carmen la Sălciua, o nouă intervenție estetică

După un an în care nu a mai apelat la nicio procedură estetică, Carmen a optat pentru mici retușuri, care să-i ofere un aer mai proaspăt, fără a schimba expresivitatea feței. Artista și-a pus botox și acid și le-a arătat fanilor poză cu rezultatul.

Carmen de la Sălciua

Carmen de la Sălciua. Sursa foto Instagram

„Acum, după un an, am venit doar pentru un mic refresh – puțin botox, puțin acid, totul cu măsură și foarte natural”, a spus Carmen de la Sălciua, într-un mesaj postat pe Instagram.

„Am trecut printr-o perioadă solicitantă”

Artista, care s-a remarcat de-a lungul timpului nu doar prin voce, ci și prin imaginea sa impecabilă, a subliniat că nu este adepta transformărilor radicale. Ea a vrut doar să elimine urmele oboselii și stresului acumulate în ultimele luni.

Produs retras de la vânzare din magazinele Carrefour. Cumpărătorii, sfătuiți să nu îl consume
Produs retras de la vânzare din magazinele Carrefour. Cumpărătorii, sfătuiți să nu îl consume
De ce nu au românii apă gratuită la robinet. Șeful Companiei de Apă Someș SA: Noi o plătim de două ori
De ce nu au românii apă gratuită la robinet. Șeful Companiei de Apă Someș SA: Noi o plătim de două ori

„Am trecut printr-o perioadă solicitantă, iar chipul meu simțea nevoia de puțină împrospătare”, le-a transmis ea fanilor.

Carmen de la Sălciua

Carmen de la Sălciua. Sursa foto Instagram

Carmen a împărtășit și câteva imagini din cabinetul esteticianului, unde s-a lăsat pe mâinile unui specialist cunoscut din București. Procedurile au fost realizate rapid, iar artista s-a declarat încântată de cât de firească arată schimbarea.

Gest emoționant pentru mama ei

Recent, Carmen de la Sălciua și-a sărbătorit ziua de naștere și a ales să marcheze momentul printr-un gest special pentru mama sa. Cântăreața a mers la locul de muncă al acesteia, unde a surprins-o cu un cadou la care femeia nu s-ar fi așteptat: o mașină nouă.

Gestul a emoționat-o până la lacrimi pe mama artistei, care a fost vizibil copleșită de surpriză. „A fost modul meu de a-i mulțumi pentru tot ce a făcut pentru mine”, a spus Carmen.

