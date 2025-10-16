Monden

Fosta soție a lui Lino Golden, ghinion în dragoste. S-ar fi despărțit de iubitul estetician

Fosta soție a lui Lino Golden, ghinion în dragoste. S-ar fi despărțit de iubitul esteticianFosta soție a lui Lino Golden și noul iubit. Sursa foto Instagram
Delia, fosta soție a cântărețului Lino Golden, și medicul estetician Auday Al Ahmad, cunoscut pentru clienții săi celebri, au stârnit recent zvonuri despre o posibilă despărțire. Cei doi formau un cuplu de câteva luni, însă ultimele postări ale Deliei au ridicat semne de întrebare în rândul fanilor.

Fosta lui Lino Golden s-ar fi despărțit de noul iubit

Auday Al Ahmad a fost primul bărbat cu care Delia a apărut public după divorțul de artist. Cei doi s-au afișat împreună vara aceasta, după ce Delia a apelat la medicul estetician pentru câteva ajustări estetice. La început, relația lor părea să evolueze armonios, iar amândoi vorbeau cu apreciere despre celălalt.

Recent, Delia a postat mai multe mesaje pe TikTok și Instagram, făcând aluzie la relații și iubire, ceea ce a atras atenția fanilor și a stârnit speculații privind situația cu Auday Al Ahmad.

Delia, fosta lui Lino Golden.v1

Delia, fosta lui Lino Golden. Sursa foto Instagram

„E tristă generația în care trăim. O mentalitate superficială de ambele părți looks/money. Și mai aveți după tupeul să spuneți că nu mai există iubire adevărată în ziua de astăzi. Atât valorați? Păi voi știți ce e aceea iubire adevărată măcar? Aia nu se cumpără.”

Mai mult, Delia a șters singura postare în care apărea alături de Auday de pe TikTok, iar cei doi nu se mai urmăresc reciproc pe Instagram, semn clar că relația lor ar fi ajuns la final.

Cum s-au cunoscut

Delia și Auday s-au întâlnit în cadrul clinicii unde acesta lucrează, după ce blondina a solicitat câteva intervenții estetice. Chiar dacă inițial au declarat că nu se grăbesc să facă pași importanți în relația lor, amândoi păreau impresionați unul de celălalt. Aceștia spuneau că au descoperit multe lucruri comune, iar Delia chiar i-a citit în tarot, ceea ce le-a consolidat legătura.

Lino Golden și Delia la nuntă

Lino Golden și Delia la nuntă. Sursa foto Instagram

O relație de scurtă durată

Deși totul părea promițător la început, semnele recente indică faptul că Delia și Auday Al Ahmad nu mai formează un cuplu. Postările cu mesaje despre iubire și ștergerea fotografiilor comune au fost interpretate de fani drept dovezi că relația s-a încheiat.

