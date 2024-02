Auday Al-Ahmad, despre relația cu Bianca Drăgușanu. A răsfățat-o, chiar dacă e iubita lui Bădălău

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău au trăit o poveste de dragoste tumultoasă timp de trei ani. Afaceristul a fost văzut de mai multe ori cu alte domnișoare și s-a zvonit că nu este așa fidel cum încearcă să pară. Nici fosta prezentatoarea nu este mai prejos. În ultima vreme, ea a petrecut foarte mult timp cu medicul estetician Auday Al-Ahmad, care i-a făcut și o intervenție la față.

Operația ar fi durat aproximativ 7 ore, timp în care Gabi Bădălău nu i-a fost alături. Apoi, s-a zvonit că ar avea o relație cu Auday Al-Ahmad, medicul care i-a făcut intervenția și care a ajutat-o în această perioadă.

Ce spune Auday Al-Ahmad

Cu toate astea, medicul a declarat că între el și Bianca este o relație strict profesională și că iubita lui Gabi Bădălău îl ajută să își facă reclamă în domeniul intervențiilor estetice. „Între mine și Bianca este o relație strict profesională. Este imaginea clinicii mele și sunt foarte fericit de alegerea făcută, ea fiind cea mai bună reclamă în domeniul de intervenții estetice”, a mărturisit medicul estetician Auday Al-Ahmad pentru spectacola.ro.

Gabi Bădălău a confirmat despărțirea de Bianca Drăgușanu

Pe de altă parte, Gabi Bădălău a confirmat ferm despărțirea de Bianca Drăgușanu după ce a aflat din presă despre relația cu medicul estetician. El a mai spus că orice separare este grea, dar că nu suferă. Acesta a mai spus că nu a înșelat-o pe blondină cu nicio antrenoare de fitnes și că sunt doar zvonuri.

Nu suferă după Bianca Drăgușanu

„Doamna Drăgușanu am aflat că e implicată într-o altă relație, că are un alt partener. Eu nu mai am ce să discut. Înțelegeți voi mai bine lucrurile din acțiunile, declarațiile și lucrurile pe care le face doamna Drăgușanu. Categoric eu și Bianca ne-am despărțit. Nu am nici o relație cu un instructor de fitness. Rămâne o femeie însărcinată din priviri sau cum?! Nu există așa ceva. Am avut o relație de trei ani cu bune și rele și, momentan, am nevoie de o perioadă de liniște ca să-mi văd de viața mea, de proiectele mele, de copiii mei.

Nu sufăr, nu am de ce, atâta timp cât mă trezesc dimineața, sunt sănătos, îi mulțumesc lui Dumnezeu. Într-adevăr, orice despărțire e grea, dar viața merge înainte. Nu pot să spun decât că mă bucur pentru binele doamnei Drăgușanu. Sunt fericit pentru viața ei personală și alegerile făcute de ea”, a spus Gabi Bădălău.