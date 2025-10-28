Trump anunță de pe un portavion, o investiție de 10 miliarde de dolari a Toyota în SUA

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a adus stilul său caracteristic de campanie în timpul vizitei oficiale în Japonia, marți, 28 octombrie 2025.

Evenimentul a avut loc la bordul portavionului USS George Washington, ancorat la baza navală Yokosuka, la sud de Tokyo.

În locul binecunoscutului slogan „Make America Great Again” („Faceți America din nou măreață”) decorul a inclus un banner cu mesajul „Peace Through Strength” („Pace prin putere”).

În fața a aproximativ 6.000 de militari americani și a peste 200 de membri ai Forțelor Maritime de Autoapărare ale Japoniei, Trump a susținut un discurs de 53 de minute, marcat de momente interactive cu audiența.

Președintele a intrat în hangarul navei purtând o șapcă albă inscripționată „USA” și a fost întâmpinat cu melodia „God Bless the USA”( „Dumnezeu să binecuvânteze SUA”), piesă folosită frecvent la evenimentele sale publice.

În timpul discursului, Donald Trump a subliniat legătura dintre politica sa comercială și dorința de a evita implicarea forțelor americane în conflicte internaționale.

„Când nu vă implicăm, este un lucru bun. Oamenii vor să vă implice, dar am oprit multe dintre acele războaie pe baza comerțului”, a declarat Trump în fața militarilor.

El a adăugat:

„Se pregătesc să lupte, iar noi le spunem: ‘Fără mai mult comerț cu Statele Unite’”.

Liderul american a menționat că a primit o informare din partea premierului japonez Sanae Takaichi privind o nouă investiție majoră în Statele Unite.

„Toyota intenționează să investească 10 miliarde de dolari în noi fabrici auto în SUA”, a afirmat Trump, precizând totodată că Japonia urmează să primească în această săptămână primele rachete destinate avioanelor F-35.

Premierul japonez Sanae Takaichi, care a vorbit înaintea președintelui american, a amintit legăturile de prietenie dintre cei doi lideri și predecesorul ei, fostul premier Shinzo Abe.

„Împreună, reafirmăm hotărârea de a menține regiunea Indo-Pacific liberă și deschisă, ca fundament pentru pace și prosperitate în întreaga zonă”, a spus Takaichi.

Trump a interacționat cu echipajul portavionului, adresându-se diferitelor grupuri de specialiști: „white shirts” („cămăși albe”), responsabili de siguranță, „blue shirts” („cămăși albastre”), operatori de echipamente, și „yellow shirts” („cămăși galbene”), cei care coordonează mișcările aeronavelor.

Fiecare categorie a răspuns cu aplauze și încurajări din diferite colțuri ale hangarului.

Într-un moment inedit, Trump a întrebat publicul care sistem de catapultare pentru aeronave este preferat – cel cu abur sau cel electric. „Steam!”, au răspuns marinarii.

Președintele a replicat:

„Cheltuim miliarde de dolari pentru a construi unele electrice proaste. Vom semna un ordin executiv pentru ca viitoarele portavioane să folosească catapulte cu abur și lifturi hidraulice.”

În finalul discursului, Trump a făcut referiri la fostul președinte Joe Biden, afirmând:

„Biden spunea că a fost pilot. A fost șofer de camion. A fost orice, oricine intra în cameră.”

El a adăugat:

„Nu a fost pilot. Nici un mare președinte.”

Declarațiile nu au fost însoțite de reacții notabile din partea publicului, iar afirmațiile despre activitatea lui Biden nu au fost confirmate.