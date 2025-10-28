Statele Unite și Japonia, acord important pentru procesarea mineralelor critice

Președintele american Donald Trump și prim-ministrul japonez Sanae Takaichi au semnat marți, 28 octombrie 2025, un acord important pentru consolidarea lanțurilor de aprovizionare cu minerale critice și pământuri rare, în timpul unei ceremonii desfășurate la Palatul Akasaka din Tokyo.

Această înțelegere subliniază angajamentul ambelor națiuni de a reduce dependența de China, care controlează peste 90% din procesarea acestor materiale esențiale pentru tehnologii avansate, vehicule electrice și sisteme de apărare.

Acordul semnat de Trump și Takaichi prevede utilizarea unor instrumente economice și investiții coordonate pentru a dezvolta piețe diversificate și transparente pentru minerale critice și pământuri rare.

Ambele părți s-au angajat să furnizeze sprijin financiar pentru proiectele selectate în termen de șase luni și să accelereze procesele de autorizare pentru minerit și procesare.

De asemenea, se va înființa un grup comun de reacție rapidă pentru a identifica vulnerabilitățile lanțurilor de aprovizionare și a coordona livrările de urgență.

Acordul include și măsuri pentru combaterea politicilor comerciale neloiale și a distorsiunilor pieței.

Semnarea acestui acord are loc în contextul în care China a impus restricții suplimentare asupra exporturilor de pământuri rare, ceea ce a determinat Statele Unite și Japonia să caute alternative pentru a-și asigura aprovizionarea cu aceste resurse vitale.

În acest sens, Trump și Takaichi au discutat despre posibile măsuri comune, inclusiv stocarea strategică și colaborarea cu parteneri internaționali pentru a întări securitatea lanțurilor de aprovizionare.

Pe lângă acordul privind mineralele critice, Japonia a anunțat un angajament de investiții de 550 de miliarde de dolari în economia americană, care va include sectoare precum producția de energie, gaze naturale lichefiate (LNG) și infrastructură.

Această colaborare economică extinsă reflectă o relație bilaterală consolidată, axată pe securitate economică și diversificare energetică.

Acordul semnat la Tokyo reprezintă un pas semnificativ în consolidarea parteneriatului strategic între Statele Unite și Japonia, cu scopul de a crea un „nou vârf de aur" în relațiile bilaterale.

În perioada următoare, se preconizează continuarea dialogului între cele două națiuni pentru a implementa măsurile convenite și a asigura stabilitatea lanțurilor de aprovizionare cu resurse critice.