Posibil dialog între Trump și Kim Jong Un, în timpul turneului asiatic: Mi-ar plăcea să-l întâlnesc

Posibil dialog între Trump și Kim Jong Un, în timpul turneului asiatic: Mi-ar plăcea să-l întâlnescDonald Trump / sursa foto: captură video
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că este pregătit să se întâlnească cu liderul nord-coreean Kim Jong Un în cadrul vizitei sale planificate în Coreea de Sud, subliniind că a avut o relație bună cu acesta.

Trump, aflat într-un turneu asiatic ce include mai multe țări, a adăugat că ar putea să își extindă programul pentru a permite o astfel de întrevedere, dacă liderul de la Phenian își va manifesta dorința.

Posibilă întâlnire a lui Trump cu Kim Jong Un

Într-o declarație făcută reporterilor la bordul Air Force One, în timp ce se deplasa din Malaezia spre Japonia, președintele american a afirmat:

„Mi-ar plăcea să mă întâlnesc cu el dacă și-ar dori să ne vedem. M-am înțeles foarte bine cu Kim Jong Un. Dacă vrea să ne întâlnim, voi fi în Coreea de Sud.”

Aceste declarații reflectă deschiderea administrației americane către dialog direct, în contextul tensiunilor de securitate existente pe Peninsula Coreeană și al eforturilor Washingtonului de a menține relații strânse cu partenerii asiatici.

Extinderea turneului asiatic

Întrebat dacă ar putea să își prelungească turneul în Asia pentru a permite o întâlnire cu liderul nord-coreean, președintele american a răspuns:

„Nu m-am gândit la asta, dar cred că răspunsul ar fi, da.”

Această flexibilitate indică faptul că Washingtonul rămâne deschis la oportunități diplomatice suplimentare, chiar și în timpul unui program oficial încărcat.

Turneul lui Trump include vizite în mai multe state asiatice și participarea la summituri economice și politice, fiind o ocazie de reafirmare a angajamentului SUA în regiune.

Trump și Kim Jong Un, întâlnire în 2019

Cei doi lideri s-au întâlnit ultima oară în 2019, la Zona Demilitarizată dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud, un moment simbolic care a marcat ultima interacțiune directă între Washington și Phenian.

Kim Jong Un

Kim Jong Un. Sursa foto: Arhiva EVZ

De atunci, negocierile nucleare formale între cele două țări au fost suspendate, însă Trump a menționat în repetate rânduri că păstrează o relație personală pozitivă cu Kim.

Nord-coreenii au afirmat anterior că un nou dialog ar putea avea loc doar dacă Statele Unite recunosc capacitatea nucleară a țării, pe care Phenianul o consideră „ireversibilă”.

Agenda vizitei lui Trump în Coreea de Sud

Vizita lui Trump în Coreea de Sud va include o întâlnire cu președintele Lee Jae Myung și participarea la evenimentele Summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC).

De asemenea, este așteptată o întrevedere de nivel înalt cu președintele chinez Xi Jinping, programată joi, discuțiile urmând să vizeze stabilitatea regională și eforturile de denuclearizare.

Prin această serie de întâlniri, Statele Unite își propun să mențină un dialog continuu cu actorii principali din regiune și să monitorizeze evoluțiile de securitate pe Peninsula Coreeană.

