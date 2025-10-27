Posibil dialog între Trump și Kim Jong Un, în timpul turneului asiatic: Mi-ar plăcea să-l întâlnesc

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că este pregătit să se întâlnească cu liderul nord-coreean Kim Jong Un în cadrul vizitei sale planificate în Coreea de Sud, subliniind că a avut o relație bună cu acesta.

Trump, aflat într-un turneu asiatic ce include mai multe țări, a adăugat că ar putea să își extindă programul pentru a permite o astfel de întrevedere, dacă liderul de la Phenian își va manifesta dorința.

Într-o declarație făcută reporterilor la bordul Air Force One, în timp ce se deplasa din Malaezia spre Japonia, președintele american a afirmat:

Aceste declarații reflectă deschiderea administrației americane către dialog direct, în contextul tensiunilor de securitate existente pe Peninsula Coreeană și al eforturilor Washingtonului de a menține relații strânse cu partenerii asiatici.

Întrebat dacă ar putea să își prelungească turneul în Asia pentru a permite o întâlnire cu liderul nord-coreean, președintele american a răspuns:

„Nu m-am gândit la asta, dar cred că răspunsul ar fi, da.”

Această flexibilitate indică faptul că Washingtonul rămâne deschis la oportunități diplomatice suplimentare, chiar și în timpul unui program oficial încărcat.

Turneul lui Trump include vizite în mai multe state asiatice și participarea la summituri economice și politice, fiind o ocazie de reafirmare a angajamentului SUA în regiune.

Cei doi lideri s-au întâlnit ultima oară în 2019, la Zona Demilitarizată dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud, un moment simbolic care a marcat ultima interacțiune directă între Washington și Phenian.

De atunci, negocierile nucleare formale între cele două țări au fost suspendate, însă Trump a menționat în repetate rânduri că păstrează o relație personală pozitivă cu Kim.

Nord-coreenii au afirmat anterior că un nou dialog ar putea avea loc doar dacă Statele Unite recunosc capacitatea nucleară a țării, pe care Phenianul o consideră „ireversibilă”.

Vizita lui Trump în Coreea de Sud va include o întâlnire cu președintele Lee Jae Myung și participarea la evenimentele Summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC).

De asemenea, este așteptată o întrevedere de nivel înalt cu președintele chinez Xi Jinping, programată joi, discuțiile urmând să vizeze stabilitatea regională și eforturile de denuclearizare.

Prin această serie de întâlniri, Statele Unite își propun să mențină un dialog continuu cu actorii principali din regiune și să monitorizeze evoluțiile de securitate pe Peninsula Coreeană.